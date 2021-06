“Els igualadins haurien de ser els principals altaveus de la ciutat”

Entrevista a Josep Maria Planella, organització d’Esdeveniments i Comunicació

Acabeu de presentar des d’Igualada Comerç una campanya de cara a l’estiu. Amb les bones dades que hi ha de la pandèmia, representa imagino una gran oportunitat per a la recuperació?

Sí, cada dia les dades són millors i les mesures minoren, això fa que la gent vagi recuperant la normalitat. El sector del comerç ha demostrat que és fort i que lluita dia a dia per tirar endavant. Ha sabut adaptar-se a les diferents situacions i això ha fet que estigui preparat. Es respira il·lusió i ganes i el que pretenem és ajudar i impulsar la recuperació al màxim. Igualada comerç des del primer moment ha engegat iniciatives per donar suport i promoció al comerç local. Actualment el que pretenem és que constantment hi hagi alguna proposta, activitat, o promoció al costat del comerç. Sí que en aquests moments, al presentar una campanya com de d’estiu, estem més il·lusionats i animats a que tingui més ressò i més participació per les bones dades que comentes.

Teniu calculat fins quan de mal ha fet la crisi de la pandèmia al sector del comerç d’Igualada? Suposo que no només deu ser econòmic, sinó també mental o psicològic…

El que sabem i constatem és el dia a dia que el comerç demana, proposa i reclama dirigint-se a l’entitat i això ens ha fet forts. Diàriament s’han d’atendre a comerços. També hem vist que no està adormit, el sector, i que té ganes de defensar el seu negoci. És evident que ha afectat en tots els àmbits aquesta pandèmia. L’únic que hi ha de positiu és que ha afectat a tothom i a tots els sectors. És complicat de mesurar l’afectació i en algun moment haurem de mirar si cal posar-nos a calcular-ho o bé el que cal és seguir endavant amb optimisme i pensar que deixem enrere aquest malson.

Estàs acostumat a campanyes de comunicació. En un moment com l’actual, quines creus que són les pautes a seguir?

Sobretot el sentit comú i escoltar per després actuar. Cal fer coses creatives i que siguin útils en aquest cas per als comerciants. També mirar de ser pràctics al màxim per poder fer realitat allò que proposem amb les eines que tenim en aquests moments.

Ets gironí, però ja fa molts anys que vius a l’Anoia. Des de la perspectiva d’un “igualadí forà”, com veus la ciutat? Què li manca?

La veritat és que a la meva arribada li vaig trobar moltes mancances que pensava que enyoraria molt. Passat el temps penso que hem de valorar tot el que tenim i destacar-ne les coses que positives que tenim. Podem valorar el canvi que ha fet els darrers anys, la bona situació geogràfica que permet estar a prop de tot arreu, la qualitat de vida que hi tenim, l’entorn… Entre tots podem seguir millorant.

Recordo que quan vas començar a Igualada em parlaves que aquí hi havia un caràcter molt tancat, que ens costava obrir-nos i recelàvem una mica de la gent de fora. Estem canviant?

Em sap greu ser crític en aquest aspecte però és una actitud que sempre m’ha marcat i que crec que és pròpia d’aquí, com en altres llocs tenen la seva. Sí que és cert que els temps canvien amb molta acceleració i que potser les coses es veuen diferents. Penso que cada vegada s’obre més. Igualada m’ha donat moltes oportunitats com ara la de treballar pel comerç local, però he pogut desenvolupar un projecte molt important com és la Marató de donació de sang i també treballar per les malalties minoritàries de la mà de MPS.

Abans et dedicaves força a organitzar esdeveniments de tota mena. A Igualada avui dia ja n’hi ha molts, però potser li manca una “marca” definida i clara, quelcom que, en veure-ho, de seguida ho identifiquis amb la ciutat. Com ho veus?

És cert que la dinàmica d’esdeveniments és molt important i que el posicionament d’Igualada està essent important. Jo, que he estat voltant per tota Catalunya durant molt de temps, la gent ha sentit a parlar d’Igualada per una cosa o altra. Potser caldria endreçar-ho una mica i poder tenir un únic missatge. El que també he pensat sempre és que els igualadins haurien de ser els principals altaveus de la ciutat. De sempre hem trobat gent igualadina per tot arreu, voltem molt i això es podria aprofitar més.

S’han fet moltíssims estudis sobre el comerç a la ciutat, i les seves possibilitats de futur. Es va començar per posar les bases per a modernitzar-lo. Creus que està preparat per competir amb altres ciutats i també amb el poder que té avui internet?

Aquest és un repte per a tothom. S’ha fet molt i s’està fent molt però també penso que la pandèmia en algun aspecte ha accelerat aquest procés però també ha frenat mols negocis per les dificultats econòmiques. Cal seguir-hi treballant i que les administracions segueixin ajudant i sobretot fent costat a tothom perquè ningú quedi darrere.

Fa pocs dies anunciàveu que esteu preparant una mena de fira del comerç de proximitat de cara a la tardor. Aquest tipus d’activitats, diguem-ne més clàssiques, continuen tenint sortida?

No es tracta d’una fira sinó d’una festa. Cada dia hi ha assenyalat al calendari un dia dedicat a un sector, una malaltia… el dia mundial. Pel que fa al comerç local no existeix i és per això que mentre no hi sigui nosaltres volem posar-ne un. Ha de ser motiu per donar visibilitat al sector i ho volem fer amb la implicació de tot el comerç de la ciutat sigui o no sigui associat i d’una manera festiva. Això és un repte que ens hem marcat de poder aglutinar a tot el món del comerç local en un projecte i obrir-lo a la ciutadania.