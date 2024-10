S’anuncien diverses inversions per a la millora del Riu Anoia

Aquesta setmana s’han conegut dos projectes per millorar el riu Anoia i el seu entorn. La primera ve directament de l’Agència Catalana de l’Aigua, que anunciat una inversió de 119.000 euros per a la millora de l’entorn del riu al seu pas per Igualada. La segona l’ha anunciat l’associació Per la Conca, que gràcies a un conveni amb la Fundació Pinnae podrà destinar més de 14.000 euros en diferents millores i accions sobre el riu.

Inversió de 119.000 euros de l’ACA a Igualada

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) destinarà un total de 119.989,31 euros a la millora de l’estabilitat de la llera d’aigües baixes del riu Anoia des de l’entrada a Igualada fins a l’estació depuradora EDAR d’Igualada, inclosa la riera d’Òdena. Aquesta inversió la gestionarà la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena.

En total, l’ACA subvencionarà més de 60 actuacions de recuperació de riberes fluvials i millora de l’estat ecològic en zones humides dins de l’àmbit de les conques internes.

En total s’han atorgat un total de 62 subvencions als ens locals i a les agrupacions d’ens locals, a les entitats sense afany de lucre que formin part de la Xarxa de Conservació de la Natura i les inscrites al Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i a altres entitats, associacions i fundacions sense afany de lucre que tinguin entre els seus objectius la recuperació o conservació d’ecosistemes fluvials i zones humides.

Aquesta línia d’ajuts disposava, inicialment, d’una dotació de 4 milions d’euros, però arran de l’elevat número de sol·licituds es va incrementar la partida en 1,5 milions d’euros més, per poder subvencionar el màxim d’ajuts possible. Aquesta subvenció, la tercera convocada en els darrers 5 anys, fixa un import màxim subvencionable que pot arribar al 100% del total elegible de l’actuació, amb un límit màxim de 120.000 euros per actuació.

Dels 62 ajuts atorgats, 33 corresponen a l’àrea de Barcelona, 16 a la de Girona, 11 a la de Tarragona i 2 a les Terres de l’Ebre.

Les actuacions subvencionades consisteixen en mesures que tinguin incidència positiva sobre la recuperació de la dinàmica fluvial; actuacions per a la recuperació d’hàbitats fluvials, tals com reobertura de braços secundaris, creació de zones de laminació i altres actuacions similars adreçades a contribuir a una major resiliència dels ecosistemes fluvials; actuacions de millora de la connectivitat fluvial que poden incloure enderrocament d’estructures; el control i erradicació d’espècies invasores presents a l’espai fluvial; eliminació de runes i/o andròmines i plantacions d’espècies herbàcies, arbustives i/o arbòries de les comunitats pròpies dels diferents hàbitats fluvials, entre d’altres.

Per la Conca aconsegueix finançament per millores al riu gràcies a la Fundació Pinnae

L’associació Per la Conca va signar un conveni amb la Fundació Pinnae per la quantitat de 14.186 € el passat 8 d’octubre a Vilafranca del Penedès. Aquesta quantitat permetrà dur a terme un conjunt d’activitats i millores al voltant del riu Anoia que s’executaran fins a finals del 2025. A la vegada, aquest projecte permetrà buscar nous recursos perquè només sigui el principi d’un llarg recorregut.

Un projecte amb 3 eixos

Tal com explica Jofre Rodrigo – Per la Conca -, el projecte té tres eixos: “seguir enfortint la col·laboració entre entitats de la Conca, potenciar la Festa’l Riu com a eina de participació i sensibilització, i iniciar un procés de custòdia fluvial per donar un impuls a la restauració ecològica del riu”. Sílvia del Fresno, de l’entitat “Anoia pel Clima” implicada en el projecte, afegeix que “és una gran oportunitat perquè aquestes entitats que treballem en el mateix àmbit territorial optimitzem els esforços i poguem coordinar tot el treball voluntari amb el suport de tècnics i especialistes”. De fet, entitats ambientalistes coordinades Per la Conca ja van presentar un diagnòstic conjunt del riu i propostes d’acció en l’informe Impuls Sostenible (2023). El conveni que ara s’ha signat permetrà que la propera edició del Festa’l Riu (2025) arribi a més persones i ofereixi més activitats per tal de conscienciar de la riquesa que tenim al riu i el camí que ens queda per millorar la seva qualitat.

Inici de la custòdia fluvial

Un dels aspectes més ambiciosos del projecte és l’inici d’un projecte de custòdia fluvial. La custòdia fluvial és una figura legal que promou la gestió conjunta dels espais fluvials vinculant les entitats competents (majoritàriament l’Agència Catalana de l’Aigua), ens locals o supramunicipals, propietaris i associacions per tal d’afavorir la conservació i millora de la biodiversitat i el bon estat ecològic d’aquests ecosistemes.

Els propers mesos Per la Conca, amb la col·laboració d’altres entitats, tècnics i científics, i en contacte amb els municipis, elaborarà una proposta de restauració ecològica del riu Anoia per a un període de quatre anys. Aquesta proposta s’elaborarà també amb el suport tècnic de l’ACA i s’espera poder signar l’acord al llarg de 2025.

La importància del coneixement local que ja existeix

Totes aquestes activitats també pretenen identificar la gran quantitat d’informació que molta gent, entitats i escoles de la Conca recullen de forma voluntària en el marc de diferents iniciatives de ciència ciutadana. En definitiva, permetrà millorar l’estat ecològic del riu Anoia amb el coneixement local, la participació ciutadana, i el suport de tècnics i científics.