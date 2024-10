Comença la campanya anual de vacunació de la grip i la covid als Centres d’Atenció Primària

La Regió Sanitària Penedès iniciat dilluns d’aquesta setmana la campanya de vacunació contra la grip i la covid en les persones entre 60 i 80 anys; en les persones amb condicions de risc menors de 60 anys, com podrien ser els problemes de salut crònics i l’obesitat; les persones amb immunosupressió; els professionals sanitaris i sociosanitaris i altres serveis essencials i crítics que estan en contacte amb persones d’alt risc i els infants entre 6 mesos i 5 anys, els quals es vacunaran únicament de la grip.

L’objectiu principal de la vacunació és la protecció de les persones amb risc de patir complicacions relacionades amb aquests virus respiratoris, la circulació dels quals augmenta amb l’arribada de la tardor i l’hivern. A Catalunya, la vacunació cada any evita més de 34.000 casos de malalties i les seves complicacions de salut. Amb aquesta finalitat, un total de 201.114 persones del Penedès són cridades a vacunar-se de grip i 179.937 de covid.

La primera fase de la vacunació es va iniciar el passat 23 de setembre per a les persones que viuen en residències de gent gran, que a la Regió Sanitària Penedès són un total de 3.540 de 54 centres residencials. En aquesta primera fase, també s’ha prioritzat persones de 80 anys o més, dones embarassades, persones que reben atenció domiciliària i altres persones institucionalitzades. La temporada 2023-24, les cobertures vacunals en les persones que viuen en residències a tot Catalunya van ser del 83,5% per a la grip i 79,4% per a la covid.

Per a aquesta campanya, s’han adquirit un total d’1.768.000 dosis de vacunes contra la grip per a la ciutadania de Catalunya, que constitueixen 53.000 dosis addicionals respecte a la campanya de vacunació de 2023-2024 (1.715.000) i 163.200 dosis més que per a la campanya de 2022-2023 (1.604.800). Com a novetat, per a aquesta temporada, s’han adquirit dosis de vacuna atenuada intranasal per als infants d’entre 24 i 59 mesos.

Els objectius de Salut, alineats amb els objectius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), són obtenir una cobertura del 75% per a les persones a partir dels 60 anys, les que tenen condicions de risc i el personal sanitari, assolir una cobertura del 60% en les dones embarassades i augmentar la cobertura en els infants.

On es vacunarà cada persona?

La població que viu a residències de persones grans o altres institucions ja estan rebent l’administració de les vacunes en el centre residencial, i seran els professionals sanitaris els qui s’hi desplaçaran per administrar-les.

Per a la resta de població, les vacunes s’administren principalment als centres d’atenció primària (CAP), sempre amb cita prèvia, que es pot demanar a través de La Meva Salut, al web citasalut.gencat.cat/ o bé acudint directament al CAP.

Per a millorar les cobertures vacunals, s’han habilitat punts de vacunació sense cita a Vilafranca del Penedès i El Vendrell, però curiosament no a Igualada, tot i ser la seu del Departament de Salut de la Generalitat a la Vegueria Penedès.