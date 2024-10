Els Comuns d’Igualada surten en defensa de Xavi Recio, denunciat per Vox: “la persecució ideològica la tenim a casa nostra”

Els Comuns d’Igualada han fet públic un comunicat en defensa del seu militant, Xavi Recio, que en aquests moments s’enfronta a un procés judicial per una denúncia interposada per un membre del partit d’extrema dreta Vox a Igualada – en què es parla d’una suposada baralla dialèctica que Recio i la seva formació neguen, i de la qual estan convençuts que no hi ha proves sòlides per demostrar -.

Els fets que un particular de Vox denuncia es remunten a la jornada de Sant Jordi d’enguany. En aquell context de campanya per a les eleccions al Parlament, els partits van muntar les seves paradetes per donar a conèixer el se programa a l’electorat de cara a les eleccions al Parlament que se celebraven el mes de maig. Les paradetes de Comuns i de Vox es trobaven una al costat de l’altra. Segons expliquen des de la formació d’esquerres, “malgrat que durant tot el matí cap de les persones d’ambdós partits allà presents van interactuar, Vox ha decidit crear un fals relat ple de mentides, victimització i odi per a criminalitzar als Comuns i desprestigiar als seus militants, en especial al Xavi Recio, que haurà de prendre declaració als Jutjats d’Igualada el proper 21 de novembre”.

A la denúncia en qüestió es destaca una baralla dialèctica que suposadament “van començar i protagonitzar els membres de la carpa dels Comuns”, posant a Recio en la diana, expliquen els Comuns. En aquell moment, Xavi Recio era la cara més visible del partit en ser el candidat igualadí dels Comuns a la llista a les eleccions al Parlament. Des de la formació d’esquerres creuen que “aquesta estratagema de Vox no busca més que criminalitzar a la nostra formació i desprestigiar al Xavi. És gravíssim atemptar contra l’honor d’una persona per pur electoralisme. Això no fa més que embrutir la política i generar més desafecció entre la gent. Insistim a dir que cap dels fets denunciats va succeir ni es pot demostrar davant la falta de consistència i de credibilitat d’aquests”.

Els Comuns expliquen que els veïns i veïnes d’Igualada que voltaven per allà, així com les persones de les paradetes limítrofes, poden provar amb tot tipus de detalls que res d’allò que s’ha denunciat per la formació ultra va passar.

Segons expliquen, “s’està produint una persecució indiscriminada contra un militant de base per raó de les seves idees. És intolerable que això estigui passant a Igualada. L’onada reaccionària també està arribant a les costes municipals. Avui és en Xavi i demà pot ser qualsevol altre activista. Per tant, demanem a les associacions, als grups municipals de l’Ajuntament i als veïns i veïnes de la ciutat el seu suport solidari cap al Xavi”.

En paraules del mateix Recio, “el que l’extrema dreta no guanya a les urnes ho pretén fer amb mentides als jutjats”. Desmuntar el fals relat de VOX és un deure democràtic i una forma de fer antifeixisme contra les forces de l’odi”. Recio ha explicat que no descansarà fins a demostrar la seva innocència i poder continuar fent política sense por.