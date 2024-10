Regala salut capil·lar

Amb l’arribada de la tardor tots comencem a pensar en els millors regals de Nadal i en fer la carta als Reis, en el nostre cas al Patge Faruk. I ara més que mai, valorar les experiències i el benestar són la millor opció.

A la nostra perruqueria, especialitzada en salut capil·lar, oferim tractaments que no només embelleixen el cabell, sinó que l’enforteixen des de l’arrel, retornant vitalitat i salut als que més estimes.

La importància de la salut capil·lar

El cabell és una part fonamental de la nostra aparença i autoestima. Malgrat això, factors com l’estrès, la contaminació, l’ús excessiu de productes químics, les eines d’escalfor i els canvis estacionals poden danyar la seva salut. A la nostra perruqueria no només ens enfoquem en l’estètica, sinó en la recuperació i el manteniment d’un cabell sa.

Per aquesta raó al nostre Hair Spa, que és el primer d’Igualada, hi pots trobar tractaments especialitzats que combaten problemes com la caiguda, el debilitament, el cuir cabellut massa sec o gras, i el dany capil·lar causat per tints i allisats. “Per què em canvia el color del cabell o per què el meu cabell no té bon aspecte?” Ho has sentit algun cop?

Gràcies a diagnòstics personalitzats i productes d’alta qualitat, cada tractament s’adapta a les necessitats individuals de cada persona, ajudant a recuperar la força i la brillantor natural dels cabells. I la salut, sobretot la salut de la pell del cap.

Tractaments recomanats per aquesta temporada

Hidra EXPERIENCE

Rentat relaxant amb arc d’aigua + massatge.

Xampú hidronutritiu + mascareta hidronutritiva.

Reconstruc EXPERIENCE

Reconstructor del cuir cabellut i cabell amb bases d’olis.

Rentat relaxant amb arc d’aigua + massatge.

Xampú específic + mascareta reconstruc.

Detox EXPERIENCE

ARGILA BLANCA, Exfoliació del cuir cabellut.

Rentat relaxant amb arc d’aigua + massatge.

Xampú regulador específic + mascareta.

Talasso EXPERIENCE

Neteja profunda capil·lar amb base d’Algues Marines, Aigua de Manantial de Mar, Extracte Aromacològic.

Rentat relaxant amb arc d’aigua + massatge

Talassotherapia

Sebo-reguladora

Talassotherapia Purity

Talassoteràpia Scalp confort.

Talassotherapia Anti hair-loss

Totes aquestes opcions les trobaràs des de 35 euros, i les opcions dels regals són totalment personalitzades.

Un regal que va més enllà de la bellesa

Els tractaments de salut capil·lar no només aporten una millora estètica immediata, sinó que són un veritable regal de benestar. Tenir cura de la salut del cabell té un impacte directe en la confiança i l’autoestima d’una persona. Regalant un dels nostres tractaments, ofereixes una experiència transformadora que cuida de manera integral el benestar capil·lar.

Per què és un regal perfecte per Nadal?

En una època en què ens centrem en la cura i l’amor pels altres, regalar un tractament capil·lar és una opció pensada per fer que la persona que el rep es senti bé. Es tracta d’un detall personal i considerat, que convida a la relaxació i l’autocura enmig de l’estrès nadalenc.

A més, aquest tipus de regal és ideal per a totes les edats i tipus de cabell, cosa que el converteix en una opció versàtil i apreciada tant per dones com per homes.

Tots comencem a pensar en les festes, i sobretot en aquesta època també en per què em cau el cabell o que el color que m’aplico no té els resultats que esperava. Així que per aquestes festes, en lloc d’optar pels regals tradicionals, per què no sorprendre amb un regal que reflecteixi cura i salut?

Els nostres tractaments de salut capil·lar són una opció innovadora que farà que els qui els rebin se sentin mimats, renovats i sorpresos. Perquè aquest temps que tindran per mimar-se i entendre com està la salut de la pell i què cal fer-hi exactament és una gran opció.

Visita’ns a la nostra perruqueria i descobreix les nostres targetes regal personalitzables. Així ja poden arribar el fred i el Patge Faruk, que per les bones intencions segur que et posarà al Llibre Blanc. Ens veiem a Karme Pedrós.