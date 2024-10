Vilanova aprova la congelació general de les taxes, incloent la d’escombraries, i un augment de l’IBI d’un 2,4%

El Ple Municipal de Vilanova del Camí ha aprovat aquest dimecres al matí les Ordenances Fiscals per al 2025. Les noves ordenances, que suposen una congelació general de les taxes – inclosa la de la recollida de residus – i una pujada de l’IBI en un 2,4% per ajustar-lo a l’IPC, han comptat amb el vot favorable del govern – format per PSC i Junts – i del regidor de Vox. Fem Vilanova i Vilanova365 s’han abstingut.

Una de les qüestions que més s’han destacat en totes les intervencions, tant del govern de Noemí Trucharte com de l’oposició, ha estat la congelació de la taxa de recollida de residus. El regidor de govern, Jordi Barón, ha destacat la congelació de totes les taxes i també ha incidit en “l’actualització de l’IBI, en un del 2,4%, segons l’IPC, per tal de no perdre poder adquisitiu per fer front a les despeses que té l’ajuntament”.

Des de Vilanova365, Vanesa González ha confirmat l’abstenció del seu partit, explicant que “veiem que s’ha fet un esforç de contenció amb la congelació de les taxes”, tot i destacar que “l’augment gran ja es va produir l’any passat, i és possible que torni a succeir l’any que ve perquè l’ajuntament té marge fins el 2025 per cobrir la totalitat de la despesa del servei”.

Des de Fem Vilanova, Judit Gómez ha celebrat que “l’actualització de l’IBI es faci sense la modificació de la taxa d’escombaries”, destacant que “som conscients que el proper any serà necessari augmentar-la per tal de cobrir el 100% de la despesa del servei, ja que ara es cobreix el 92%”. La portaveu de la formació ha destacat que “les altres taxes no s’han modificat, i per això el nostre vot és d’abstenció”.

L’alcaldessa vilanovina, Noemí Trucharte, en resposta als grups de l’oposició, ha destacat que “espera que, gràcies al contracte pont que se signarà juntament amb Igualada i Montbui, aquest 92% de despesa cobert es transformi en el 100%”.