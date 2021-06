Grup Aislux: L’enginyeria de la llum natural

Sector: construcció

Fundació: 1991

Treballadors: 60

Sota el lema “Enginyeria de la llum natural”, neix des de fa 30 anys, el Grup Aislux, una empresa pionera en l’estudi i l’aplicació de l’eficiència energètica en els edificis, a partir de l’enginyeria de la llum solar. Amb el propòsit de desenvolupar i comercialitzar nous sistemes de captació de la llum solar, l’incipient grup va dedicar grans esforços tecnològics i econòmics a la formació d’un sòlid equip d’investigació i desenvolupament, amb la finalitat de crear sistemes que permetessin un millor aprofitament de l’energia solar.

A dia d’avui, Grup Aislux compta amb un complet catàleg de productes fabricats amb policarbonats, metacrilats, PVC i polièster, els quals confirmen l’èxit del procés i que els ha convertit en líders indiscutibles a nivell europeu, un clar exemple en el mercat de metodologia i lideratge. A més, el Grup Aislux és present a Madrid, Llevant, Galicia, Andalusia, País Basc, Castella i Lleó, i Catalunya, concretament, als Hostalets de Pierola.

“Estic convençut que cada dia, la consciència mediambiental és cada cop més forta. Del que no hi ha dubte és que la gent sí té plena consciència en què els recursos són peribles i molts d’ells, altament contaminants. El canvi climàtic a causa de les emissions a l’atmosfera és un fet constatat i acceptat. Ecològicament parlant, se’ns ha acabat la barra lliure i el regrés a una economia circular se’ns fa imprescindible”, exposa Javier Sánchez, CEO de l’empresa a Catalunya.

Il·luminació d’edificis a través de la llum natural, l’energia més neta que existeix

En aquest sentit, des de Grup Aislux treballen a partir de la captació de l’energia més neta que existeix, la llum solar. Com a mostra d’això, il·luminen edificis amb llum natural: “Portem la gestió de la llum al límit, de manera que puguin prescindir el major nombre d’hores possible de l’energia procedent de combustibles fòssils o similars. A partir d’aquí és fàcil calcular els Kw/h que s’han deixat de consumir amb els nostres sistemes i convertir-los en les tones de CO2 estalviades al llarg de la seva vida útil. Amb això em refereixo que la clau està en la recuperació del material en si. Els nostres sistemes fan que el retorn del material sigui realment senzill i que es recicli per a la fabricació de qualsevol altre compost”, afirma Sánchez.

La metodologia del Grup Aislux consisteix en què quan algú està dissenyant un edifici, ells ja hi col·laboren: “Tots els paràmetres de llum, temperatura, so, detalls constructius, etc. El dissenyador els conèixer per endavant, sobre el pla”, explica. Tot i que sembli cosa de màgia, són molts anys d’experiència que els ratifiquen: “Aquesta experiència ens ha permès desenvolupar algoritmes amb els que podrem avançar sobre pla què succeirà en realitat. Això dona confiança total a l’equip de disseny perquè li permetrà jugar amb diverses solucions fins trobar el resultat desitjat”, avança Sánchez.

Compromís i lideratge sostenible

Pel que fa a les normatives mediambientals exigibles en el mercat de la construcció, el CEO de la delegació d’Aislux Catalunya explica que “quan qualsevol activitat vol tenir la certificació sostenible necessita un auditor que conformi que els materials i sistemes utilitzats per a construir l’edifici en qüestió, tinguin certificat mediambiental. En aquest cas, l’Environment Product Declaration. Els auditors solen ser LEED, DGNB, VERDE, BREEAN, entre altres.

Des d’Aislux, el CEO de la delegació de Catalunya opina que els sistema actual converteix automàticament l’opinió pública en un eslògan: “Els nostres clients saben que aquest no és el nostre cas. No generalitzem. No som un missatge. Per a nosaltres, cada obra, cada edifici és un nou cas. Un nou repte. Comencem cada cop de zero amb cada nou projecte i l’estudiem exhaustivament. Donem respostes personalitzades per a cada cas. Això implica un exercici de responsabilitat enorme. Al marge del nostre equip operatiu, el nostre equip d’investigació i desenvolupament està en constant evolució. Sabem que els nostres productes actuals són d’una qualitat i funcionalitat excepcionals, però seguim en la línia de millorar les solucions que ja disposem, i com no, seguir creant futur”.