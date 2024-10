Triomf de sacrifici i resiliència del CF Igualada masculí contra el Guineueta

Resultats del Partit

Escola Esportiva Guineueta C.F. vs Igualada, C.F. Primera Catalana Escola Esportiva Guineueta C.F. 0 – 1 Igualada, C.F.

El CF Igualada va aconseguir una victòria èpica i meritòria en la visita a l’EE Guineueta, imposant-se per la mínima (0-1) gràcies a un gol de Fran, al minut 70. Aquest triomf no només és significatiu per ser el primer fora de casa pels igualadins, sinó per les circumstàncies adverses que van haver de superar, ja que van jugar gran part del matx amb un jugador menys després de l’expulsió de Leo, al minut 27.

Des de l’arrencada del partit, l’Igualada va sortir amb una intenció clara: dominar la pilota i portar el ritme del joc. L’estratègia era clara, mantenir la possessió, moure la pilota amb intel·ligència i desgastar el rival. Durant els primers minuts, els d’Igualada van saber imposar el seu estil, aconseguint arribar a l’àrea rival.

Tot i això, el partit va canviar bruscament al minut 27. Leo va ser expulsat per doble groga, deixant l’equip en inferioritat numèrica. En aquell moment, el panorama semblava complicar-se per als visitants, però lluny de replegar-se o perdre la iniciativa, l’Igualada va mantenir la calma i va seguir fidel al pla de controlar la pilota.

Amb un jugador menys, el CF Igualada va mostrar una gran maduresa tàctica. Els jugadors van saber fer pinya en defensa, mentre en atac buscaven explotar els espais que deixava la Guineueta. La solidesa del bloc visitant frustrava qualsevol intent de l’equip local de generar ocasions clares.

La recompensa a l’esforç va arribar al minut 70. Després d’una pilota rebutjada pels locals, Matías va centrar amb molta intenció i Fran va definir a gran velocitat. El 0-1 va ser un cop dur per a l’equip local, que no va trobar la manera d’aprofitar la superioritat numèrica ni d’inquietar un Igualada que, amb ofici, va saber gestionar els temps del partit fins al xiulet final.

Aquesta victòria és un enorme impuls moral per a l’Igualada, que no només va aconseguir el primer triomf a domicili, sinó que ho va fer en circumstàncies molt adverses, mostrant caràcter, sacrifici i, sobretot, un compromís col·lectiu impressionant. Els tres punts obtinguts a Guineueta serveixen per consolidar la idea que aquest equip té el potencial per competir a qualsevol escenari, sense importar les dificultats que es presentin.

El CF Igualada encadenarà dos partits molt complicats a casa, començant pel d’aquest diumenge, davant el Martinenc, a les 17h.