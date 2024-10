Humans: Montserrat Oliva Segura

MONTSERRAT OLIVA SEGURA

He nascut a Igualada, sóc mestra i Llicenciada en Belles Arts. Casada i mare de dos fills. Professionalment m’he dedicat a la docència a les escoles Sant Jordi i Emili Vallès d’Igualada i García Lorca de Santa Margarida de Montbui.

Mai he deixat de conrear la vessant artística, tant a les meves classes com a l’espai personal d’oci. Fruit d’això vaig voler plasmar com seria educar des d’una mirada artística a Igualada publicant el treball La ciutat, un món per descubrir: una proposta d’Educació Visual que al 2009 va ser Premi Ciutat d’Igualada d’Innovació Pedagògica Florenci Morera.

Segueixo molt de prop la cultura igualadina en totes les seves vessants com a espectadora però també com a voluntària, com molts altres igualadins i igualadines que també dediquen hores del seu temps lliure a fer possible les activitats de les entitats. He format part de Rialles, la Xarxa, la Mostra de Teatre i actualment col·laboro a la Fundació la Tossa de Montbui.

Ara ja estic jubilada i tinc més temps per pintar, sobretot m’agraden els paisatges i els elements de la natura. Des de l’any 2005 m’expresso també a través de diferents tècniques de gravat, formant part del taller de gravat de l’Escola Municipal d’Art Gaspar Camps. Aquests dies presento una exposició dels meus gravats al vestíbul del Teatre de l’Aurora.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

“Igualada és una ciutat amb més art a l’espai públic, amb escultures de diferents autors i estils als carrers i places de la ciutat”