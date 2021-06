Anoia Turisme celebrarà aquesta setmana la primera Nit del Turisme

Anoia Turisme celebrarà aquest dijous la primera edició de la ‘Nit del Turisme de l’Anoia’, un esdeveniment que tindrà lloc al Centre d’Innovació a les Empreses de Vilanova del Camí i que acollirà tots els agents privats i públics del turisme de la comarca. L’objectiu de la celebració és fer un reconeixement al sector, posar en valor la seva importància i generar espais de relació i creació de sinèrgies. A causa de les mesures de seguretat per a la prevenció de la propagació de la covid, l’assistència no podrà ser de l’aforament desitjat

i només podran assistir 100 persones.

Durant l’acte, es presentarà la campanya de promoció del turisme a l’Anoia del 2021, també tindrà lloc l’entrega dels compromisos pel turisme sostenible ‘Biosphere’ per a les empreses i institucions que van rebre aquest segell i es farà l’entrega dels certificats PIT. Com a ingredient motivacional, hi haurà una xerrada amb el coach Xavier Borràs, i per acabar els assistents podran fer networking tot gaudint d’una degustació de productes de l’Anoia.

Amb la posada en marxa d’aquesta celebració, Anoia Turisme vol fer un homenatge al sector i enfortir les relacions entre els diferents agents per tal de dinamitzar i fer créixer el turisme a l’Anoia. Així, el conseller de turisme, Dani Gutiérrez explicava que “més que mai hem de posar en valor el sector turístic de l’Anoia i reconèixer l’esforç dels agents privats, que han rebut tot l’impacte negatiu de la COVID19. Cal visibilitzar que el turisme és un factor clau del nostre territori per l’impacte econòmic, social i cultural que genera”.

A més afegia: “Amb la Nit del Turisme de l’Anoia, un esdeveniment que serà fixe en el calendari anual turístic de la comarca, redoblem l’aposta per la promoció del turisme a la comarca teixint totes les complicitats possibles amb els agents turístics”.

L’ens Anoia Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia treballa amb tots els ajuntaments de la comarca i implica els agents econòmics privats vinculats al sector. Anoia Turisme té com a principals objectius destacar l’Anoia com una destinació turística; augmentar la participació dels ajuntaments i del sector privat en la direcció, disseny i aplicació de la política turística del territori; augmentar l’impacte econòmic del sector del turisme promovent, dissenyant i dinamitzant projectes i nous productes turístics basats en les potencialitats endògenes del territori i augmentant la cohesió i l’equilibri territorial; vetllar per la incorporació de criteris de qualitat turística i sostenibilitat com a garantia de millora de la competitivitat turística; treballar una política de comunicació i promoció efectiva dels productes i serveis turístics; i, finalment, vetllar per la promoció turística en els mercats propers i, de manera coordinada amb la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme, poder abordar també els mercats de mitja i llarga distància.

Tots els agents turístics interessats en participar cal que facin la reserva https://rb.gy/shxxsj o a www.anoiaturisme.cat