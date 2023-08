“Els escacs ens ensenyen a prendre objectivament les millors decisions en tots els àmbits de la vida”

Vaig començar a jugar als escacs amb 14 anys. A la meva família sempre hi ha hagut un ambient escaquista, el meu pare i el meu germà, tos dos traspassats, ja eren jugadors destacats del club escacs Igualada quan em vaig iniciar sota la seva influència. Actualment soc jugador en actiu amb 2008 punts d’Elo català i 1805 punts d’Elo Internacional FIDE i jugo en el primer equip igualadí. També tinc la titulació d’àrbitre català i monitor d’escacs per la FCE. Dins de la junta del Club Escacs Igualada ostento el càrrec de Secretari. El Club escacs Igualada té com a missió promoure i fomentar la pràctica dels escacs a Igualada i l’Anoia.

Els escacs sempre s’han jugat a Igualada. Teniu constància d’iniciatives en aquest esport a la ciutat?

El Club Escacs Igualada va néixer com a entitat afiliada a la Federació Catalana d’Escacs el 1952, però tenim documentació que l’activitat escaquista d’alt nivell a la ciutat d’Igualada ja era habitual des de l’any 1933 . Com a fites més destacades al llarg de la nostra història podem remarcar les simultànies que va fer el campió mundial, el rus Alexander Alekhine el 7 de març de 1944 al Mercantil quan va jugar contra 30 jugadors, va guanyar 28 partides i només va deixar escapar dues taules. El 1952 es va celebrar el 1r Torneig Regional d’Igualada amb la participació dels set millors jugadors de la zona. El 1959 es va disputar un matx entre el nostre club i el “Berliner Eckbauer Schachklub 1927” que era el campió de l’antiga República Federal d’Alemanya. El 1971 es va disputar a la nostra ciutat el Campionat d’Espanya per equips amb la participació del nostre club. El 1976 el Campió d’Espanya, Arturo Pomar va fer unes simultànies a Igualada. L’agost de 2004 es va celebrar a Igualada el 1r Torneig Internacional Ciutat d’Igualada.

També feu servir la Sala d’Estudi de l’Ateneu? Com funciona l’escola d’escacs?

L’escola d’escacs, que sí que funciona com a secció de l’Ateneu, la gestiona la pròpia entitat, la qual contracta els monitors i fixa els preus de les classes. Nosaltres els aconsellem quines persones, del nostre club, que tenen la corresponent titulació de la Federació Catalana d’Escacs, poden desenvolupar aquesta tasca d’ensenyament dels escacs. Aquestes classes estan dividides en dos nivells, el d’iniciació i el de perfeccionament. Les classes es fan tots els divendres, a la tarda després de l’horari escolar.

Després, qui ho vol, es pot federar i competir oficialment amb els diferents equips del Club Escacs Igualada o individualment en els diferents tornejos del país.

La tasca de professors requereix molta dedicació. Hi ha molts interessats per assistir a les classes?

La dedicació dels monitors no és exclusiva, ja que també tenen altres ocupacions, i a més són jugadors en actiu. Hi ha molta demanda de monitors per part de les escoles, però no tenim al club, persones amb la disponibilitat horària que interessa als centres escolars, per la qual cosa s’ha concentrat la formació en un sol dia i en un sol lloc, a l’Ateneu, per qui hi vulgui assistir, ja que no podem atendre les sol·licituds particulars dels centres escolars.

Com es participa en els campionats?

Es pot participar de forma individual, com seria la participació en el Campionat de Catalunya absolut, el femení, el de veterans o els diferents tornejos oberts que es fan a Catalunya, a la resta de l’estat Espanyol o a qualsevol país del món. L’altra forma de competir és formant part del nostre equip, l’Igualada-Ateneu que participa en la competició més important de Catalunya, la Lliga Catalana per equips, amb la participació de 500 equips de tot Catalunya i més de 3500 jugadors participants. El Club Escacs igualadí participa en la Lliga Catalana amb quatre equips. El primer equip, format per 10 jugadors, participa en la categoria Preferent; un equip està a Segona provincial, format per 6 jugadors i dos equips més, que estan a la tercera provincial, formats per 4 jugadors cadascun, un d’ells integrat exclusivament per nens, que provenen de l’escola d’escacs i volen competir.

Tots són d’àmbit local? Es va a algun campionat a nivell provincial i nacional? I a òpens internacionals?

A nivell català, els nostres jugadors han competit individualment en tornejos d’àmbit provincial, com l’Obert d’Esparreguera, el de Martorell, o el de Santa Margarida de Montbui. També individualment, han participat en el Torneig Internacional de Sants, un dels més importants de l’Estat. Però, a l’estar federats, poden competir en qualsevol país del món en tornejos homologats per la FIDE (Federació Internacional d’escacs).

Sempre s’ha dit que els escacs ajuden a desenvolupar el raonament i l’estratègia. Es pot compaginar avui amb altres jocs digitals?

Els escacs, des de la pandèmia, han sofert una explosió de participació via digital, competint individualment en diferents plataformes i a qualsevol hora del dia. Amb això volem dir que moltes persones compaginen hores davant de l’ordinador amb jocs d’estratègia i els escacs.

De fet hi ha gent que ja s’ha acostumat a jugar contra “la màquina” que ja gradua els graus de dificultat?

Però la majoria de jugadors i jugadores, prefereixen jugar contra una altra persona, encara que sigui mitjançant un portal digital, ja que el factor humà de l’error i l’eufòria de la victòria no és tan satisfactòria si guanyes a una màquina. Els robots es fan servir majoritàriament per analitzar partides i fer estudis més acurats del joc, per entrenar i millorar en el joc.

A quina edat poden començar a venir? Hi ha un límit d’edat per seguir jugant?

Aprendre el moviment de les peces, ja es pot iniciar als 4 anys a casa, però l’ensenyament més harmonitzat, a l’escola d’escacs, s’aconsella a partir dels 7 anys, ja que abans no es té encara la capacitat de fer estratègies durant una partida.

Aquest joc no té límit d’edat, mentre el cervell funcioni, no hi ha cap impediment. Actualment al nostre club tenim algun practicant que sobrepassa els noranta anys.