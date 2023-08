La Banda-Rah, un consolidat grup de músics i de veus capaç d’entusiasmar de debò al públic

Aquest passat 11 d’agost, al Pati Bohigas, de Can Macià, va tenir lloc l’actuació del grup La Banda-Rah, amb la participació especial de l’Aimar; en un concert que va oferir una vegada més una de les seves actuacions més sonades. Una actuació, dit sigui de passada, que va gaudir d’una receptivitat molt grata i entusiasta per part del públic, per a una ocasió en què va tornar a ressonar un ampli repertori de músiques summament populars de grans autors; unes peces musicades i també cantades pel que és una banda musical d’excepció, La Banda-Rah, formada per: Pep Jorba, Ramón Campos, Rosó Morales, Toni Mula i Kike Pareja.

Val a dir que aquest, als nostres dies, reafirmat grup musical va veure els seus orígens en una formació anterior, a principis del 2019, anomenada “Ai si caus!”, donant pas a una de les seves primeres actuacions a la població de La Riba, i de la mà d’uns components, a la guitarra, que eren: Pep Jorba, Ramón Campos, Jaume Vizcarra, i Rosó Morales, a la guitarra i violí. Seguidament, i de forma puntual, per a alguns concerts es va comptar també amb la col·laboració, a la bateria, de Tolo Gabarró.

En aquest sentit, sota el format de concert-festival, el grup va començar a actuar en alguns escenaris públics i altres de privats; si bé, aviat, la bateria veuria una substitució en la persona de Josep Ferrer “Otis”. A l’any següent, la sobrevinguda pandèmia va alterar notablement l’agenda del grup, excepte alguna actuació; amb tot, el conjunt de seguida es va veure complementat amb l’Albert Álvarez, al saxo, i el Toni Mula, a la guitarra.

De fet, sempre amb components que han format part d’un mateix entorn i afeccions musicals, el compromís i la constància en uns assajos de dos dies setmanals han contribuït a solidificar la competència musical de la banda, amb unes actuacions gairebé encadenades a Jorba, L’Espelt, Igualada, Tous, etc., i convingudes per entitats associatives i/o particulars.

A partir del 2022, la incorporació de Kike Pareja, a la bateria, va permetre donar pas a l’afirmació i estabilitat d’un grup que, a hores d’ara, ja té a la motxilla musical una completa recopilació o catàleg de peces catalanes i estrangeres (angleses i franceses, majoritàriament) prou evocadores i versionades amb un incomparable encert, d’acord amb els instruments de què se serveixen cadascun i -com no- de les seves pròpies veus. En suma, el resultat és que aquests cinc artistes han accedit a crear-se una identitat pròpia, que a més compta amb algunes col·laboracions d’Aimar Redolad, a la guitarra, i en qüestions tècniques, sense pertànyer pròpiament a la banda.

Això és, a data d’avui, i a propòsit d’una inestimable conversa amb ells, La Banda-Rah es consideren uns privilegiats -si bé de sempre tots ells han estat estretament vinculats a la música- perquè, al capdavall, ja sumen un nombre important d’actuacions per diferents destinacions de la nostra comarca i poblacions veïnes.

Òbviament, més enllà de la sòlida maduresa musical inherent a tots ells, cal destacar la capacitat del grup a l’hora de sintonitzar amb el públic bo i fent-se estretament propers pas a pas, peça a peça i lletra a lletra; amb el merescut elogi a les melòdiques veus de tres dels seus membres, el Pep, el Ramon i la Rosó.