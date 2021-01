“El tractament Orto-K permet adaptar unes lents de contacte mentre es dorm, modificant la curvatura corneal”

Entrevista a Mònica Altarriba Caus i Adela Salcedo Rojas, d’Opticàlia

Soc Mònica Altarriba Caus, Òptica Optometrista, vaig néixer a Igualada i visc a la Pobla de Claramunt. Compto amb 20 anys d’experiència en el sector.

Soc Adela Salcedo Rojas, Òptica Optometrista. Vaig néixer i visc a Igualada.Tinc 30 anys d’experiència professional en clínica oftàlmica. Ambdues som Diplomades en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya de Terrassa.

Quins serveis oferiu als vostres pacients?

Fem revisions visuals, auditives, optomètriques, teràpia visual, contactologia general i avançada i filtres de baixa visió.

Què és el sistema Orto K?

Adela. És un tractament que es coneix com a Ortoqueratologia i que consisteix en adaptar unes lents de contacte mentre es dorm, que modifiquen la curvatura corneal, aconseguint així, veure-hi bé durant tot el dia. És totalment reversible i segur que compensa la graduació.

És car?

Adela. Ni car ni barat, si és té en compte tot el seguiment topogràfic cornial que s’ha de fer per portar a terme el tractament. A més, també dependrà de la despesa que el pacient té en ulleres i lents de contacte en un any, ja que amb l’Orto-K en prescindirà. S’ha de valorar en funció del cas.

Per a quins pacients és indicat?

Adela: Per a persones que vulguin veure-hi bé tot el dia, sense ulleres ni lentilles. Per a persones que no volen sotmetre’s a la intervenció de cirurgia refractiva. Per a infants i adolescents en el control de l’augment de la miopia, existeixen estudis que demostren que l’Orto-K és el mètode més efectiu per frenar i/o controlar la progressió de la miopia. Per a pacients que han tingut problemes d’intolerància a altre lents de contacte. Per a esportistes quan l’ús d’ulleres o lentilles dificulta la pràctica de l’esport. Com per exemple en els esports d’aigua on les lents de contacte no hi estan indicades. El pacient ideal és aquell que presenta miopia inferior o igual a 4.75 diòptries associada o no a un astigmatisme de fins a 1.50 diòptries.

Cada quan ens hauríem de revisar la graduació de les ulleres?

Mònica: Hauríem de revisar-nos la visió almenys un cop l’any, així ens assegurem de cuidar la salut visual, per tal d’evitar futurs problemes oculars.

Els clients escullen muntures per preu, per estètica o per resistència?

Mònica: Els pacients trien tenint en compte les tres variants, però, en termes generals, resistència i estètica és el que més es valora. Tothom prefereix una ullera que estèticament i en funció del rostre afavoreixi i que sigui resistent amb el pas del temps, a que sigui un preu molt baix i de baixa qualitat.

Ulleres o lentilles?

Mònica: Davant de cada defecte refractiu (miopia, hipermetropia, astigmatisme..) és necessari compensar-lo amb una ullera. L’ús de lents de contacte n’és un complement ja que cal fer un descans de lents de contacte al final del dia i l’ullera és imprescindible per aquest descans.

Ens cuidem prou la vista?

Adela: La vista és un dels sentits que més utilitzem, de manera que hem de fer revisions periòdiques. Procurar que el lloc que treballem estigui il·luminat però sense enlluernar-nos, que estigui ventilat i que el mobiliari d’escriptori sigui l’adequat. La distància dels nostres ulls al full ha de ser de 40 cm.

L’ús continuat de les pantalles ens perjudica els ulls?

Mònica: Fer ús de tants dispositius digitals pot provocar fatiga visual, i la veritat és que en aquest temps de tant confinament i teletreball se n’han donat molts casos. Hauríem de regular color i intensitat de les pantalles fomentant colors amb poca brillantor per no estressar el sistema visual. Existeixen vidres amb filtres protectors de la llum blava que ajuden a relaxar-lo.

I als infants?

Adela: Recordar que el temps recomanable davant de qualsevol dispositiu digital, serien com a màxim dues hores al dia, fent descans de 20 segons mirant per una finestra cada 20 minuts d’ús. I que la distància mínima entre els seus ulls i la pantalla ha de ser de 60 a 80 cm.

Han millorat molt la tecnologia en els darreres anys?

Mònica: Sí, tant en lents oftàlmiques com en lents de contacte. Pel que fa als vidres graduats comptem amb vàries generacions de vidres multifocals digitals que han aconseguit millorar els camps visuals afavorint-ne la ràpida adaptació. Així com també els tractaments que s’incorporen per altes transmitàncies, durabilitat i protecció a les pantalles.

Adela: Pel que fa a les lents de contacte també han evolucionat molt les d’ús refusable, actualment amb diversitat de geometries, com ara les progressives, control de miopia…

Formeu un equip. Quina és l’especialitat de cadascuna?

Adela: Tinc àmplia experiència en teràpies visuals i contactologia avançada.

Mònica: Soc especialista en l’assessorament tecnològic de lents oftàlmiques, contactologia general i filtres per baixa visió.