Carlos López: “L’entrada a l’equip ha estat bona i ara volem començar de zero”

La setmana passada s’anunciava el relleu a la banqueta del primer equip masculí del CF Igualada. Una ratxa de set partits consecutius sense guanyar, amb sis derrotes i un empat, provocava la destitució de Marc Cabestany i l’arribada al conjunt blau de Carlos López. El nou entrenador, de 33 anys, arriba a mitja temporada procedent del Rubí, de Primera Catalana, amb la intenció de revertir aquesta dinàmica negativa.

En els darrers 10 mesos només has pogut dirigir partits oficials al setembre, abans que s’aturés la competició de Primera Catalana. Imagino que ja en tens ganes.

Sí, i tant! A tots els entrenadors ens agraden els entrenaments d’entre setmana però fer-ho sense poder competir és diferent. Al final, els partits del cap de setmana son el que donen sentit a tot.

Havies de debutar diumenge i el partit es va suspendre per un positiu…

Sí, el debut s’ha hagut de retardar una mica, però aquest any ens ho hem de prendre tot amb més paciència, que hi ha coses més importants que el futbol, tot i que per mi l’esport ho és molt. Esperem tornar a la normalitat el més aviat possible.

Hi ha algun treball específic darrere per gestionar aquesta situació anòmala?

Els jugadors ja porten mitja volta en competició així que segurament hi estan més acostumats que jo. El que sí que ens va bé és tenir dos psicòlegs esportius al club tant per gestionar els resultats negatius de les últimes setmanes com per aconseguir aquesta paciència que necessitem en temps de pandèmia. Hem de tenir els jugadors a un bon nivel mental per a poder jugar bé a futbol. Hem de cuidar tots els detalls.

Com han anat els primers entrenaments?

Crec que com a cost tècnic hem de tenir la humilitat d’arribar a un club gran, en un equip en molt talent i intentar adaptar-nos a ells i que ells també s’acostumin a nosaltres. Que vegin que el canvi d’entrenador no és ni millor ni pitjor sinó que a vegades al futbol s’han de fer aquests canvis buscant el bé del club. L’entrada al vestuari crec que ha estat molt bona i ara volem començar de zero, sense pensar en la mala dinàmica.

Quin és l’estil de joc que t’agrada pels teus equips?

M’agrada molt que l’equip estigui organitzat i amb capacitat de sortir ràpid al contraatac, sent verticals i atacar molt la porteria rival. Tothom ha de defensar, però sempre buscant les virtuts de l’equip i que sigui un conjunt divertit de veure. Per mi defensar és una possibilitat d’atacar.

Entrenar l’Igualada és el repte més important de la teva carrera?

Sí, sens dubte. Crec que no és fàcil arribar a tercera divisió en un club com l’Igualada. Fins a dia d’avui és el repte més il·lusionant.

T’esperaves que l’Igualada et truqués?

Em va agafar totalment per sorpresa. Vaig veure que rebia trucades de molta gent i primer em vaig espantar pensant que havia passat alguna cosa greu. Després vaig trucar al Sergi Martínez (director esportiu del CF Igualada) i aquella nit casi que ja no vaig poder dormir. Va ser tot molt ràpid i molt il·lusionant.

Quin és l’objectiu que t’ha marcat el club?

Tots volem posar els esforços per intentar quedar entre els sis primers (la primera fase és d’11 equips) i així assegurar-nos no baixar de categoria. Ara bé, amb la dinàmica actual hem de pensar que cada partit és una final i no pensar que encara en queden 10 per jugar.