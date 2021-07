El Teatre de l’Aurora portarà el microteatre a diversos espais d’Igualada

El Teatre de l’Aurora presenta ‘Miques. Microteatre fora de l’Aurora’, una adaptació de l’exitós projecte Xiques, que enguany havia de celebrar la tercera edició, i que el Teatre de l’Aurora ha replantejat degut a la crisi sanitària de la Covid-19.

Agafant l’essència de Xiques, el projecte d’enguany torna a ser una innovadora proposta de microteatre que compta amb tres espectacles de 15 minuts i amb un concert final de 20 minuts. Obres creades expressament per l’ocasió per una desena d’artistes locals i comarcals de diferents disciplines i que es representaran en diversos espais de la ciutat per la Festa Major d’Igualada, el dimarts 24, el dimecres 25 i el dijous 26 d’agost a les 18 h, en un recorregut sorpresa per aquests espais que els espectadors no coneixeran fins el dia

abans per al qual hagin adquirit les entrades.

Enguany Miques tindrà un preu únic de 20 euros per veure tres espectacles i gaudir d’un concert final, amb consumició inclosa. La compra d’entrades serà exclusivament en línia a www.teatreaurora.cat a partir del dilluns 26 de juliol. Per qüestions de seguretat, només s’informarà del funcionament de Miques (protocol a complir, horari, punt de trobada etc.) un cop s’hagin adquirit les entrades.

Miques comptarà amb la participació d’una desena d’artistes: Joan Arqué Solà, Adrià Bonjoch Ollé, Marc Marquez Puigrrodón, Pep Massana Closa, Montse Pelfort Valentí, Cristina Queraltó Cosme, Biel Rossell Pelfort, Martí Rossell Pelfort, Mariona Roset, Joan Valentí Cortès, Soles Velázquez.

Els espectacles

Miques comptarà amb tres espectacles. Un d’aquests serà Esperant la hispano, un actor jove i una actriu gran esperen la Hispano a Maria Cristina, el clàssic “Esperant Godot” a la igualadina escrit per Martí Rossell i amb Biel Rossell i Soles Velázquez.

A ritme de fusió, per altra banda, és una proposta de dansa dirigida per la coreògrafa i ballarina Cristina Queraltó i els ballarins Mariona Roset i Marc Márquez.

Finalment, Pretext: Salomé (Escena 1) es tracta d’un homenatge a la mítica companyia igualadina Teatre en Trànsit 35 anys després de l’estrena de Pretext: Salomé, dirigit per Joan Arqué i amb Montse Pelfort i Joan “Nan” Valentí.

També tindrà lloc un concert final a càrrec del Duet Massana Bonjoch, que oferiran Legendary Folk, un concert en la tradició del folk llegendari europeu. Directe i exuberant de passió i energia i amb dos músics d’altíssim nivell.

Col·laboració de La Lenta

La microcerveseria igualadina La Lenta col·labora de nou amb el Miques del Teatre de l’Aurora maridant espectacles de creació local amb cervesa artesana de producció també local. La Lenta elabora cerveses seguint el mètode tradicional, sense additius ni conservants i sense filtrar ni pasteuritzar.

A la primavera de 2016, van sortir al mercat amb la seva primera cervesa artesana, la Optimista/Pesimista i, a més d’aquesta, actualment ja produeixen tres cerveses més, la Golden Koeman, la Bandar-Log i la Crisix Ultra Trash.