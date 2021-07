Igualada Som-hi denuncia l'”enèsima” avaria de l’ascensor de Fàtima

El grup municipal d’Igualada Som-hi considera “inadmissible” que l’ascensor de Fàtima hagi estat un mes sense funcionar i hagi deixat sense aquest servei els veïns dels barris de Fàtima i set Camins. La formació denuncia que “és l’enèsima vegada que passa i el govern de la ciutat hauria de prendre mesures per evitar que la instal·lació estigui gairebé contínuament fora de servei”.

El regidor portaveu d’Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, explica que “l’ascensor és una infraestructura de mobilitat bàsica pel dia a dia de les veïnes i veïns de Fàtima i el Set Camins. No podem creure que un Ajuntament com el d’Igualada no pugui garantir el seu funcionament. Demanem una solució definitiva davant els continus problemes. Ja fa gairebé dos anys vam fer arribar al govern de Marc Castells un seguit de propostes per a millorar la vigilància i els temps de resposta en casos d’incidència però no les ha aplicat. Les solucions hi són, cal voluntat per tirar-les endavant”.

La formació que integren PSC, Comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta considera que tenir l’ascensor un mes parat és una mostra més de que la ciutat no es pot governar per inèrcia, sinó que Igualada necessita un govern que estigui a sobre dels assumptes, els vetlli i els solucioni tractant tots els barris per igual: “L’ascensor de Fàtima és cabdal per tota la gent que l’utilitza per anar a comprar, al metge, al banc o a portar infants a les escoles. No és una infraestructura d’esbarjo, és una infraestructura per al dia a dia de moltíssima gent”, afirma Cuadras.

El regidor d’Igualada Som-hi, Quim Roca, explica que “no ens podem quedar de braços plegats dient que tot és un problema d’incivisme, cal revisar els contractes de manteniment, la vigilància a la zona i introduir totes les mesures que nosaltres ja vam proposar perquè funcioni. Si en altres ciutats els ascensors públics funcionen, per què a Igualada no? El nostre model de ciutat és el d’una ciutat connectada i on les infraestructures funcionen de manera eficient. Cal actuar”.