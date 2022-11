El San Mauro s’emporta el derbi comarcal contra l’Igualada

UD SAN MAURO 2

CF IGUALADA 1

Arribava el partit més esperat pels aficionats anoiencs, el derbi comarcal entre la UD San Mauro i el CF Igualada. Un derbi que feia vint anys que no es jugava i que per primer cop es feia a Primera Catalana. Els aficionats del San Mauro omplien el Municipal per empènyer als seus jugadors davant un Igualada que tot i mostrar bones sensacions en la majoria de partits, encara no ha sabut aconseguir un triomf que donaria molta moral.

El duel va començar amb molt de respecte per part de les dues bandes. Molta possessió de pilota en defensa, però poques arribades a les àrees. Al minut 5, en un contracop ràpid dels locals, Agus va estar alerta per desviar el perill. Tommy fa tenir la rèplica en un xut des de fora l’àrea, que es va estavellar al pal. Les dues jugades de perill van fer que el partit s’encallés i no es veiessin gaires bons minuts de joc. A la mitja hora de joc, en una falta lateral, Èric Zamora rematava a porteria per avançar els locals al marcador.

Els de Pedro Milla no es van enfonsar en cap moment i Olmo va establir l’empat en un xut magistral de falta directa. El gol va esperonar als blaus que van començar un setge amb tres oportunitats molt clares de gol, que no es van materialitzar. Un empat al descans que no deixava contents als igualadins.

A la represa, els primers minuts van ser de gran intensitat amb dues arribades del San Mauro. Des d’aquell moment, els blaus van agafar el control de la possessió, generant tímides arribades que no eren culminades. Aquest aspecte generava transicions dels groguets.

Als darrers minuts del partit, els de Pedro Milla van voler anar a pels tres punts, però una jugada individual d’Èric Gonzàlez al minut 86 desequilibrava el partit de part dels locals.

La setmana vinent, els igualadins reben al Tàrrega, diumenge a les 12h30.