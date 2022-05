El Rotary Club Igualada reuneix al president Artur Mas en un sopar col·loqui

El passat dijous, el Rotary Club Igualada portava com a convidat especial al 129è president de la Generalitat, Artur Mas, en el sopar col·loqui que mensualment organitza l’entitat solidària.

Així, després de la benvinguda i agraïments per part del president del Rotary Club Igualada, Antoni Font, tenia la paraula l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, qui va expressar la gran admiració pel president Mas i va li va agrair “els grans moments que ens vas fer viure”.

En el seu torn, el president Mas, va fer una diagnosi sobre on som i on anem. En aquest sentit, Mas va dir que “el país aguanta millor que la política del país” i va explicar el perill d’aquesta situació, ja que la gent pot pensar que amb absència de política la situació va a millor, quan no és així, perquè el país es va delimitant i s’han de prendre decisions. “Si neguem o ignorem la realitat, difícilment podrem transformar-la”. Segons el president Mas “vivim una absència de lideratge, un auge de populisme amb partits sensacionalistes i una fragmentació de la política; el que suposa un panorama preocupant”.

En el torn de preguntes, els amics i amigues del Rotary Club Igualada, van tenir l’oportunitat de preguntar-li al president sobre les seves preocupacions i fins i tot va haver-hi qui es va atrevir a preguntar-li sobre el seu futur paper a la política. Mas va ser taxatiu “no estaré a primera fila, ja ho he fet i tinc la motxilla molt carregada, però seguiré treballant de valent pel meu país al costat de la meva gent”.

Rotary és una organització nascuda el 1905 a Chicago de la mà del fundador Paul Harris. Allò que va néixer com el que avui en diríem networking, és una institució internacional reconeguda mundialment per la seva tasca. Són 1.222.000 socis a 196 països i agrupats per 35.400 clubs. Son persones de diferents professions que pretenen un canvi durador i millor en el món que ens envolta. Rotary Club Igualada es va fundar el 24 d’octubre de 1988, i actualment són 30 socis. Entre les activitats socials més importants que desenvolupa el club igualadí, cal destacar els concerts solidaris de Nadal i la plantada d’alzines anual.