Es tanca una nova edició de la Primavera Gran d’Igualada amb alta participació

Després de dos anys, l’Ajuntament d’Igualada i l’Associació de Gent Gran han reprès la celebració de la Primavera Gran que aglutina un ampli programa d’activitats destinades a les persones de la tercera edat de la ciutat. Els actes de la Primavera Gran d’aquest any s’han realitzat del 19 al 29 de maig amb diverses sortides, excursions, espectacles i els tradicionals sopars per les persones que han complert 80 anys i pels matrimonis que fa 50 anys que es van casar.

En aquesta ocasió s’han homenatjat a les persones corresponents als anys 2020, 2021 i 2022 que no es van poder homenatjar en el seu moment per les restriccions de la pandèmia. Els actes d’aquesta Primavera Gran s’han organitzat de forma transversal amb la participació de diversos departaments de l’Ajuntament com ara Esports, Cultura o Salut. A banda també es s’ha fet una aposta pels actes intergeneracionals com la gimcana familiar de dissabte a la tarda que ha facilitat la interacció entre diverses generacions.

La inauguració de la Primavera Gran 2022 va fer-se divendres 20 de maig a dos quarts de cinc de la tarda al Casal del Passeig. Amb el grup de cambra de l’Escola Municipal de Música d’Igualada i la Coral de Santa Maria. L’Acte va servir per retre homenatge a Isidre Solé i a Coni Torrents. Entre d’altres actes, dimarts 24 de maig es va fer una visita guiada modernista i es va presentar la guia d’audio IGDA impulsada per Ràdio Igualada per conèixer la història i el patrimoni de la ciutat. Divendres 27 de maig l’activitat va iniciar-se a les 11.30 amb una missa a l’Esglèsia de la Soledat seguida d’un dinar de germanor al Casal del Passeig.

Una gimcana familiar intergeneracional per compartir activitats amb avis i nets va ser l’activitat principal de dissabte 28 de maig en el marc del projecte “Igualada ciutat Jugable”. Diumenge 29, l’Espectacle a càrrec del grup de play-back “Llum i Color”, de l’Associació de Gent Gran d’Igualada a l’Ateneu amb músiques de tots els temps va posar el punt i final a les activitats de la Primavera Gran d’aquest 2022.