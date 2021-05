El problema de la manca d’habitatge preocupa el sector immobiliari

Les empreses immobiliàries de la comarca van manifestar les diverses inquietuds i preocupacions que té el sector en una trobada amb la Unió Empresarial de l’Anoia.

En aquest sentit, la reunió va girar entorn al problema de l’habitatge que arrossega la comarca, i especialment la Conca d’Òdena, especialment, per la manca d’habitatge, ja sigui de venda o de lloguer, així com també l’escassetat d’habitatges de lloguer social. A més, el sector va posar sobre la taula les diverses inquietuds que té la capital anoienca: la manca d’oferta d’habitatges, com per exemple, que no hi ha suficients pisos de lloguer; el fet que no es construeixin nous immobles; i la necessitat imperiosa i urgent d’augmentar el mercat d’habitatge; la rehabilitació del parc d’habitatges del nucli antic.

Tanmateix, les empreses immobiliàries valoren favorablement que es doni un nou ús als baixos dels pisos, però també van destacar la necessitat de demanar un canvi d’ús dels àtics/golfes.



En un altre dels aspectes que es va incidir des UEA immobiliaris és que l’Administració hauria de treballar per al deteriorament del centre d’Igualada. En aquesta línia, els professionals immobiliaris van apuntar que els ajuts que acaba de publicar l’Ajuntament d’Igualada per a la rehabilitació de pisos buits per a destintar-los per a la borsa de lloguer social, és una acció positiva, però “no suficient” i per tant, consideren que calen més propostes per part de l’Administració que promoguin l’habitatge i el comerç, un sector que ha quedat molt tocat per la pandèmia del coronavirus. A més, les empreses assistents consideren que el fet de construir habitatges als baixos dels edificis i als espais sota coberta, permetria augmentar el parc immobiliari de la ciutat, especialment, per al lloguer.

Amb tot això, també van considerar que es podrien fer “modificacions puntuals del planejament urbanístic (usos) d’acord al que viuen les ciutats davant el creixement i les exigències o circumstàncies puntuals. Aquest fet ajudaria que un territori evolucionés sense impediments d’un pla urbanístic que “pot durar anys” i que “paralitza el creixement d’una ciutat”.

El sòl industrial: una preocupació latent

Seguint en la línia d’exposar les inquietuds relacionades amb l’habitatge, els i les professionals assistents van manifestar de forma unànime, la necessitat d’impulsar polítiques per crear ocupació i incentivar que s’instal·lin empreses al nostre territori.

Pel que fa al sòl industrial, els i les professionals immobiliàries van opinar i posar sobre la taula la necessitat imperiosa de crear més sòl industrial a la Conca d’Òdena per atraure noves empreses; ja que actualment, no hi ha prou sòl disponible ni naus que s’adaptin a les necessitats de les empreses que volen ampliar les seves infraestructures o invertir al nostre territori, atès que si hi ha empreses, hi haurà més activitat econòmica, ajudant a les ja existents, a la creació d’ocupació i a la generació de noves oportunitats de feina per a la gent que es troba a l’atur.