Es prepara una setmana dedicada al comerç local per la propera tardor

Igualada Comerç ha començat a preparar una proposta molt especial, per la tardor. Es tracta d’una setmana dedicada al comerç local de tota la ciutat d’Igualada. Es pretén que sigui la festa del sector oberta a tothom.

Diàriament es commemoren aniversaris de diferents sectors, àmbits, malalties… que tenen la consideració de dia mundial. Aquesta és una oportunitat per difondre i conscienciar durant la jornada sobre cada un dels temes. El comerç local no disposa de cap data commemorativa, tot i que hi ha hagut diferents intents per proposar-ne una.

Des de l’entitat de comerciants, es pretén impulsar un dia commemoratiu del comerç local, per donar-li visibilitat, potenciar-lo i promocionar els seus valors. Per tal de donar el màxim de força a aquesta iniciativa es treballa en què s’allargui durant tota una setmana per donar-li més contingut i oportunitat.



Durant la setmana hi haurà diferents accions i propostes perquè els botiguers hi puguin participar d’una manera divertida. També es vol que els ciutadans tinguin el seu espai i puguin gaudir d’activitats, ofertes i descomptes.

Igualada Comerç obra aquesta iniciativa a tots els establiments i botigues de la ciutat d’Igualada a què s’adhereixin i participin. Per contactar: 93 805 14 19 o per mail:

marqueting@igualadacomerc.cat.