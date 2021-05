L’Ajuntament d’Igualada, en conveni amb la Fundació de la Unió de Federacions d’Esports de Catalunya, serà la primera ciutat en instal·lar quatre càmeres d’intel·ligència artificial en diverses pistes del complex esportiu de Les Comes. L’objectiu d’aquest conveni pioner és el de contribuir en l’impuls, el desenvolupament i la implementació de la digitalització de l’esport català. En aquest sentit, l’alcalde d’Igualada explica que la instal·lació d’aquestes càmeres “suposa una democratització de la digitalització de l’esport de casa nostra”. A més, afegeix, “donarà una visibilitat molt gran als equips igualadins sense fer diferències entre esports, categories o gèneres. Els clubs podran inserir publicitat en aquestes emissions i obtenir beneficis directes de les retransmissions dels partits”.

Un dels clubs que es veurà beneficiat per la instal·lació d’aquesta tecnologia al complex esportiu de Les Comes, és l’Igualada Vòlei Club. Des de l’entitat estan molt il·lusionats amb aquest avenç. “Serà un salt cap endavant brutal respecte el que hi ha ara, que som nosaltres qui hem de portar la nostra càmera i intentar gravar des dels angles que ens permeti la pista”, explica Jordi Rabell, representant del club igualadí.



Les càmeres no només serviran per retransmetre entrenaments i partits, sinó que permetran als equips analitzar, amb intel·ligència artificial, les imatges i treure’n una exhaustiva anàlisi: zones calentes, moviment d’un jugador en concret, anàlisis de jugades, etc. “Ens estalviarem hores davant de l’ordinador mirant els vídeo què fan i què deixen de fer els jugadors, ara seran les màquines qui ens comptaran les estadístiques que nosaltres volem”, explica Rabell.

Al vòlei, per exemple, en un partit es poden arribar a analitzar fins a 1.000 accions en un sol partit, com diferents tipus de sacs, blocs, recepcions o remats, entre molts altres aspectes. “Ara és impossible mirar-ho tot, així que si ens ho fa una màquina molt millor”, afegeix l’integrant del vòlei igualadí.

Aquesta informació estadística, que serà d’us intern per cada equip, permetrà fer un salt qualitatiu als clubs amb una tecnologia que fins ara estava a l’abast només dels grans equips esportius.

A més a més, aquest sistema permetrà que les competicions federades, els esdeveniments esportius i els partits de les Federacions esportives de Catalunya siguin emesos en directe a través de plataforma OTT SPORT+TV que és de titularitat de la Fundació UFEC. Això permetrà que no només s’emetin partits dels equips de categoria sènior, sinó també l’esport de base. Per Jordi Rabell això és clau perquè “ens donarà molta més visibilitat, ens permetrà donar a conèixer esports que és més difícil que s’emetin per la televisió com és el cas del vòlei”.

Més enllà del vòlei, Marc Castells assegura que la resta de clubs beneficiats per aquesta instal·lació de càmeres als seus recintes esportius “han vist que amb aquestes noves càmeres s’obren un munt de possibilitats i de facilitats per poder analitzar entrenaments i partits i tenir coneixement del rendiment, dels punts forts i febles de l’equip per millorar. A banda, amb la possibilitat d’emetre les imatges a través d’internet i per la plataforma de la UFEC, els clubs tindran un increment en la difusió democratitzant, així, l’accés de l’esport local de casa nostra des de qualsevol punt del món”.



Per la seva banda, la presidenta de la Fundació UFEC, Isabel Pérez, agraeix l’aposta ferma de l’Ajuntament d’Igualada i confirma que “serà la primera ciutat que implementa aquest tipus de càmera a les seves pistes esportives”. Pérez explica que aquesta nova tecnologia farà la “vida més fàcil als clubs i significarà un abans i desprès en la pràctica esportiva tant per la digitalització de les dades com per la possibilitat d’emetre i monetitzar els partits”.

Les quatre càmeres es col·locaran a la pista d’hoquei i la Sala de Barri del Poliesportiu de Les Comes, una altra al camp de futbol i la quarta al nou poliesportiu. Durant l’estiu s’aniran calibrant, per tal que estiguin plenament operatives al setembre, a l’inici de temporada. Marc Castells, però, no descarta que se n’instal·lin en altres recintes esportius més endavant, “volem veure com funcionen i saber com els clubs aprofiten aquesta tecnologia per veure si en un futur cal ampliar el nombre de càmeres”, explica.