El polígon d’Igualada rep una subvenció per crear una comunitat energètica empresarial, pionera a Espanya

L’Associació d’Empreses del Polígon Industrial Les Comes d’Igualada (AEPIC) rep una subvenció per posar en marxa el projecte de la comunitat energètica empresarial del polígon industrial de Les Comes “Les Comes Genera”. Es tracta d’una subvenció provinent dels Fons Europeus Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea per un import de 616.901,36€. Un fet que permetrà el primer autoconsum col·lectiu entre empreses en un polígon industrial. De fet, la comunitat energètica “Les Comes Genera” és especialment innovadora, ja que es tracta de la primera Comunitat Energètica d’Espanya centralitzada en un polígon industrial amb participació principalment empresarial, però amb la col·laboració amb entitats municipals i consumidors vulnerables.

La iniciativa neix d’un grup d’empreses associades a l’AEPIC, preocupades pel context actual d’emergència climàtica i per a l’assoliment del model transició energètica. A nivell jurídic, la comunitat energètica s’ha format com una cooperativa de serveis, formada per 10 empreses: Calvet de Maians S.L., Centre de Gestió Mediambiental S.L., Comercial Godó, Productos Labin S.L., Leather Química S.L.U., Tallers Trevi S.L., Meritem S.L., Planxisteria Pla S.L., Eminfor S.L. i Quimianoia.

Les actuacions inicials previstes per la comunitat són el desplegament d’instal·lacions d’energia fotovoltaica a tres teulades de diverses empreses sòcies de la Comunitat (690 kWp) i 1 de propietat municipal de l’Ajuntament d’Igualada (120 kWp), sumant un total de 810 kW de potència pic. D’aquest total, se cediran de manera gratuïta 20 kWp a consumidors vulnerables de la zona. D’aquesta manera, la generació d’aquestes instal·lacions es compartirà mitjançant la tipologia d’autoconsum compartit amb els socis, amb persones vulnerables de les seves proximitats i els serveis municipals d’Igualada.

A més, altres accions que també es desenvoluparan són el desplegament d’un punt de recàrrega ràpid d’accés públic; el desplegament de diversos punts de recàrrega d’accés privat per a socis i persones treballadores o visitants de les empreses sòcies i l’adquisició d’un vehicle elèctric, compartit, entre els socis de la cooperativa per promoure a mobilitat elèctrica compartida.

D’aquesta manera, aquest projecte no només permetrà l’estalvi econòmic i l’impuls d’un model sostenible mediambientalment, sinó que també permetrà la reducció del consum elèctric de la xarxa dels membres de la Comunitat Energètica, i en conseqüència, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i així contribuir a la descarbonització; l’impuls de la participació empresarial en temes de transició energètica i la col·laboració entre diferents actors de la societat (ciutadans, empreses i entitats locals). A més, també es treballarà amb entitats locals per a la inclusió de famílies i persones en situació de vulnerabilitat.

Amb aquesta iniciativa, la Comunitat Energètica “Les Comes Genera” pretén ser un model demostratiu de governança replicable a altres polígons; aportant a la vegada, millores socials i ambientals a la societat i al seu entorn. El projecte ha estat possible gràcies a l’Ajuntament d’Igualada, la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) i la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC).

Aquesta notícia s’ha donat a conèixer aquest dimarts al matí per part del president de l’AEPIC, Joan Mateu, qui ha fet un resum del procés per obtenir aquesta subvenció i s’ha mostrat satisfet per la feina feta, així com per les empreses que han donat suport per convertir el polígon de Les Comes “en un polígon referent quant a sostenibilitat i transició energètica”. El president també ha agraït la mà estesa no només del teixit empresarial, sinó també del consistori igualadí, de la Unió Empresarial de l’Anoia i de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya.

En paraules del president, aquesta iniciativa permetrà un estalvi d’un promig de 180.000€ per empresa l’any segons la diagnosi duta a terme com a pas previ per a analitzar la viabilitat del projecte. De fet, aquest model d’autoconsum d’energies renovables compta amb la participació de les empreses de Les Comes que ho desitgin i es vulguin sumar a aquesta iniciativa enfocada a la transició energètica.

A la roda de premsa també hi ha participat la directora de la UPIC, Silvia Solanellas, qui ha posat en valor la força de l’AEPIC i del teixit empresarial per liderar aquest projecte; i també, que aquest projecte sigui replicable a altres polígons industrials del país. La roda de premsa també ha comptat amb la presència i suport de diversos empresaris que formen part d’aquesta comunitat energètica. Xavier Bustos, gerent de Comercial Godó, ha destacat com aquesta iniciativa va sorgir per l’encariment de les tarifes elèctriques, però també, motivada per la conscienciació ecològica de les empreses.

