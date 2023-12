Important victòria de l’IHC davant el Calafell (5-1)

Publicitat

L’IHC va obtenir dimecres al vespre una important victòria sobre el Calafell (5-1) a les Comes, la segona consecutiva, que el situa vuité a la classificació de l’OK Lliga després d’onze jornades, a dues del final de la primera volta. Els de Marc Muntané van fer un partit brillant, especialment al segon temps, quan es van marcar tots els gols del partit.

En la primera part, en la que els del Baix Penedès van gaudir de més ocasions, l’IHC no va saber trobar el camí de la victòria per superar Camps, però les coses van canviar del tot després del descans. Un contraatac de Marc Carol, en una excel.lent jugada personal, va servir per obrir barraca gairebé només començar la segona part, i poc després Nil Cervera col.locava el 2-0 gràcies a una pena màxima. Tot i que el Calafell va saber reaccionar de seguida reduïnt diferències amb un gol de Xaus, els nostres van saber parar-li els peus al rival i ja es veia que, si les coses seguien així, els tres punts es quedarien a les Comes. A vuit minuts de la conclusió Riba, en una jugada personal, feia el 3-1, i gairebé sense donar temps a reaccionar als blanc-i-verds, Rouzé situava un 4-1 al lluminós del pavelló que es preveïa imbatible. Cervera va clavar el 5-1 a poc més d’un minut del final, arrodonint així una nit sensacional.

Els darrers partits de l’IHC abans d’acabar la primera volta seran dissabte vinent a la pista del Rivas Vaciamadrid, a les 5 de la tarda, últim partit de l’any, i, ja el 7 de gener, a les Comes davant el potent Sant Just. Els dos encontres seran claus per conéixer si els arlequinats podran estar entre els millors vuit que jugaran la fase final de la Copa del Rei.

Igualada Rigat 5 (0/5) Torrents, Cervera (2), Riba (1), Carol (1) i Marimon. Vives, Llenas, Rouzé (1), B. Llanes, X. Bosch.

Calafell 1 (0/1) Camps, Xaus (1), Ferrer, Miras i Selva. Vives, J. Pascual, Domènech.

Gols: 1-0 Carol (27′). 2-0 Cervera, de penalti (35′). 2-1 Xaus (36′). 3-1 Riba (42′). 4-1 Rouzé (44′). 5-1 Cervera (48′).

