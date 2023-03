El Centre Cívic Nord celebra el seu primer any amb activitats

Aquest diumenge, 26 de març, es duran a terme diversos actes per la celebració del primer aniversari del Centre Cívic Nord. Un primer any que el regidor d’Igualada, Fermí Capdevila, ha qualificat “d’intens, ple d’activitat i que ha servit per posar en marxa un espai que la ciutadania ja coneix i s’ha fet seu amb els diferents cursos, tallers i activitats que s’hi ha organitzat”.

Les activitats s’iniciaran amb una jornada familiar amb tobogan inflable, jocs gegants i jocs d’habilitat de 10.30 a 13.30. Hi haurà esmorzar per tothom.

Al migdia, a les 12.30, els Musics del Parc agafaran el relleu de les activitats i faran un concert a l’exterior del Centre Cívic Nord. A la tarda a les 18h, l’Igualada Gospel Choir farà un concert amb berenar per als assistents.