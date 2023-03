“El circ dels impossibles” del Mag Stigman tanca la temporada de La Xarxa Igualada a l’Ateneu

El grup La Xarxa d’Igualada vol oferir un espectacle molt dinàmic per tancar la temporada 22-23. El diumenge 26 de març, a ¼ d’1 del migdia, el Mag Stigman presentarà el seu darrer muntatge: El circ dels impossibles. Màgia, malabars, coreografies, grans il·lusions i molta música s’uneixen en una barreja explosiva per a tota la família. L’espectacle té un preu de 7 € i de 5 € per als socis de La Xarxa. Cal presentar el carnet d’associat per poder obtenir el descompte. Ja es poden comprar les entrades anticipades al web www.teatremunicipalateneu.cat i el mateix diumenge des d’una hora abans de la funció a la taquilla del teatre, al passatge d’en Vives.

El circ dels impossibles

El Mag Stigman s’ha especialitzat en fer màgia per al públic familiar. Amb El circ dels impossibles hi suma la seva altra passió, el circ. L’espectacle és una fascinant creació que combina els jocs de mans i la participació del públic amb els malabars, les grans il·lusions, l’escapisme i la dansa. És un muntatge que pretén ser un homenatge a Harry Cameron, artífex d’un gran circ dels anys 20, considerat un dels majors espectacles del món, que s’extingí sota les flames.

Stigman fa gala de totes les seves habilitats en una combinació de màgia que ens endinsa en el món del circ i que és capaç de deixar els espectadors amb la boca oberta. Després del seu treball, Més que màgia, l’espectacle que unia il·lusionisme i dansa moderna, ara ens presenta una autèntica experiència multidisciplinària amb molt ritme i bon gust i que tothom recordarà.

Un espectacle 100% dinàmic, ple de ‘bon rotllo’, acolorit, ple d’energia i de coreografies i música que en fan una barreja explosiva per a tota la família. Aquesta combinació perfecta fa que el públic quedi encantat.