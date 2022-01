El camí fluvial de la riera d’Òdena ja està enllestit

Ja han finalitzat les obres del camí fluvial que segueix la Riera d’Òdena, un tram de 7,28 quilòmetres que surt del nucli urbà d’Òdena i arriba fins a la desembocadura de la riera al riu Anoia, i que a partir d’aquest mes de febrer ja es podran recórrer de manera contínua a peu, en bicicleta, a cavall i d’altres mitjans no motoritzats.

Es tracta d’un projecte impulsat des de fa set anys conjuntament per la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) amb un cost de prop d’un milió d’euros que farà possible que tots els municipis de la Conca estiguin connectats per camins fluvials.

La inversió ha servit per recuperar i millorar l’hàbitat natural de la ribera i el conjunt de l’espai fluvial i obrir-lo a la ciutadania perquè tothom pugui descobrir el seu valor ambiental, paisatgístic i patrimonial. Seguint el nou camí fluvial, els vianants podran admirar elements d’interès geològic com els xaragalls de margues blaves al marge esquerra de la riera d’Òdena, elements d’interès paisatgístic com les vistes panoràmiques del Puig Aguilera o els conreus agrícoles de secà a l’entorn del paratge El Coto, i elements d’interès cultural i arquitectònic com el Castell d’Òdena i el Cementiri Nou d’Igualada. Un cop creuat el pont de Can Riba, prop de l’Institut Badia i Margarit, el camí segueix el traçat de l’Anella Verda d’Igualada, i finalitza a la desembocadura de la riera d’Òdena al riu Anoia, on enllaça amb la Via Blava Anoia Fase 1.

Per la Mancomunitat de la Conca d’Òdena l’obertura d’aquest camí fluvial és una molt bona notícia ja que, “no només dignifica i conserva un espai natural, sinó que també l’apropa a la ciutadania, ajuda a vertebrar el territori i fa possible la connexió de tots els municipis de la Conca d’Òdena per camins fluvials”.

Les obres de millora ja estaven previstes l’any 2015 en el marc del projecte executiu per a la millora i la connectivitat del Parc Fluvial de l’Anoia, que incloïa el riu Anoia, la riera d’Òdena i la riera de Castellolí i Güells, que es connectaran a la Via Blava Anoia. Precisament, aquest 2022 es licitaran les obres d’aquesta Via Blava que ha d’unir la Conca d’Òdena fins al mar a través de les lleres dels rius Anoia i Llobregat, pressupostades en 4 milions i mig d’euros aportats pels fons europeus Next Generation a través de la Diputació de Barcelona.

Les Vies Blaves Barcelona és un projecte promogut per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de desenvolupar una xarxa d’itineraris propers al riu Llobregat i als seus afluents principals (el Cardener i l’Anoia).