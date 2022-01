El PSC d’Òdena vol tirar endavant una moció de censura contra Maria Sayavera

El portaveu del PSC Òdena, Francisco Guisado, ha denunciat aquest dilluns a la Comissió Informativa del Ple Ordinari de gener que l’alcaldessa, Maria Sayavera, “ha impulsat a esquenes de l’oposició, però també del seu propi regidor d’urbanisme, la tramitació per a delimitar com a industrial una part del sòl del Pla de la Masia, on hi ha les instal·lacions de les indústries Vallés Soriano”. En la seva intervenció, Guisado ha recordat que aquesta qüestió va donar peu a un dels majors conflictes que ha tingut l’ajuntament amb els veïns d’Òdena.

Arran del conflicte, el PSC d’Òdena va sumar el consens necessari per passar d’industrial a residencial el Pla de La Masia i així va quedar recollit en el Pla Director Urbanístic de la Conca d’Òdena (PDUCO) i el Pla Parcial Territorial de les Comarques Centrals (PPTCC), tot i que finalment la Generalitat ho va qualificar com a Sòl No Delimitat.

Guisado denuncia que “la Junta de Govern Local celebrada el 2 de desembre va aprovar el canvi de delimitació, sense ni tan sols informar d’això al regidor d’urbanisme”. En concret, es va aprovar “consolidar, legalitzar i ampliar les activitats pre-existents a les indústries Vallés Soriano”.

A preguntes de l’oposició, el govern va comentar que aquesta tramitació havia estat un error, però des del PSC creuen que “el fet és que s’han demanat informes als departaments de la Generalitat corresponents i s’ha signat la publicació al butlletí oficial de la Generalitat per obrir el període d’al·legacions”.

Per tot això, Francisco Guisado ha demanat al regidor de l’Òdena a Fons, Andreu Garcia, que se sumi a una moció de censura contra l’alcaldessa “per tal d’acabar amb aquesta situació de desgovern”. De fet, Guisado ha fet extensiva aquesta oferta a la resta de regidors de govern que no participin d’aquesta iniciativa de l’alcaldessa “impulsada a esquenes de la ciutadania, del propi equip de govern i de l’oposició”.

Guisado, que ha deixat molt clar que no donaran suport als pressupostos d’aquest govern, defensa que “no es pot confiar en qui no informa ni fa públiques unes accions de govern que van en contra dels interessos de la ciutadania”.

El PSC reitera que per fer un acord d’aquestes característiques cal informació i debat. “La confiança es guanya”, afirma Guisado que també critica que “Sayavera ja va furtar el debat sobre l’acord de l’Institut Escola, primer al Ple i després al Consell Escolar Municipal”, i que treu del pressupost partides aprovades amb l’oposició sense donar explicacions. Tot plegat, “una demostració de despotisme que no es pot seguir tolerant”, en paraules de Guisado.

Per tot això, el portaveu de l’oposició i cap de llista del PSC ha demanat a l’alcaldessa, Maria Sayavera, que, “si vol governar aquesta crisi, només li queda una opció, dimitir”.