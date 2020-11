Eixarcolant publica el Calendari del Bon Consumidor per al 2021

Ser conscients de les implicacions d’allò que consumim, per fer del consum una eina de canvi que contribueixi a afrontar els reptes ambientals, socials i econòmics que la situació actual fa més evidents que mai. Mitjançant un relat en format conte, rigorós, amè i il·lustrat, acompanyats de la rateta Rita els lectors es submergiran al món del Calendari del Bon Consumidor 2021.

Alhora, inclou més de 260 il·lustracions de varietats agrícoles tradicionals i espècies silvestres comestibles repartides al llarg dels mesos, juntament amb una graella retallable on es mostren els productes de temporada que es poden consumir cada moment de l’any.

Objectiu, arribar a 5.000 llars

Es tracta d’un projecte del Col·lectiu Eixarcolant, amb il·lustracions de l’artista Estela de Arenzana, textos de Marc Talavera, Jana Peters i Marta Ferrer, i maquetació del dissenyador Roger Costa, que enguany es planteja arribar a més de 5.000 llars gràcies als més de 180 establiments col·laboradors repartits per tot el territori.

També és possible adquirir-lo online a través de la botiga del Col·lectiu Eixarcolant, i sumar-se a la campanya “amics del calendari” on es convida a tothom a fer arribar el calendari al seu entorn d’amics i familiars com a píndola de consciència.

Des de l’entitat Col·lectiu Eixarcolant posen de relleu la importància d’aquest projecte per poder avançar en la transformació del model productiu, econòmic i social, ja que aporta informació de gran utilitat sobre aspectes pels quals cada cop hi ha un major interès però on la desinformació també és generalitzada.

Alhora, tots els beneficis obtinguts amb la seva comercialització van íntegrament destinats a projectes que tenen per objectiu fomentar el desenvolupament d’un sistema de producció, distribució i consum d’aliments més sostenible, lògic, i just.

En primer lloc, serviran per seguir desenvolupant el directori de les plantes oblidades, que aglutina els projectes d’arreu de Catalunya que treballen de forma sostenible amb espècies silvestres i varietats tradicionals. En segon lloc, permetran elaborar els volums 3 i 4 de la col·lecció dels llibres de les plantes silvestres comestibles, que es publicaran al llarg del 2021. En tercer lloc serviran per iniciar la comercialització, durant el primer trimestre del 2021, de llavors d’espècies silvestres comestibles i varietats tradicionals per tal que puguin tornar a ser cultivades i consumides.

Enguany la presentació oficial del Calendari del Bon Consumidor es realitzarà de forma virtual, mitjançant “Els debats del Calendari del Bon Consumidor” que tindran lloc els diumenges 6 i 13 de desembre a les 19h a través del canal de Youtube del Col·lectiu Eixarcolant, i que comptaran amb la participació de diferents experts en matèria de consum

responsable i desenvolupament sostenible.