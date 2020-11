Grup TransPal: 25 anys ajudant a tancar el cercle a les empreses

Sector: Recuperació de palets i reciclatge de residus

Ubicació: Masquefa

Any fundació: 1995

L’empresa masquefina celebra enguany 25 anys de la seva fundació: un quart de segle oferint serveis i solucions sostenibles basades en la gestió de residus industrials i de recuperació de palets i fabricació d’embalatges de fusta.

De compromís mediambiental i de circularitat: contribuint a una societat més sostenible, donant una nova oportunitat als residus, convertint-los en subproductes que tornen al sistema productiu, generant riquesa que repercuteix al nostre territori

En veure una oportunitat de negoci en la compra-venda i emmagatzematge de palets de fusta, als voltants dels anys 80, el fundador de l’empresa, Sergi Martínez, va iniciar l’activitat amb el nom de “Palets Martínez” en un petit terreny a Parets del Vallès. Aviat el negoci va créixer i es va ampliar amb l’activitat de reparació de palets, i per la necessitat de més espai, l’empresa es va traslladar a Sant Andreu de la Barca. Per demanda del mercat, i del propi sector, s’incorporen noves activitats com la fabricació d’embalatges i la gestió de residus de fusta. És en aquesta època quan s’incorpora a la gestió de l’empresa, Montserrat López, esposa de Sergi Martínez. Al 1995, veient que l’empresa segueix en continu creixement, prenen la decisió de traslladar-se amb el nom comercial de “Transpal” a les que seran les actuals instal·lacions de Masquefa.

Un cop instal·lats a Masquefa, sobre l’any 1998 s’incorpora a treballar a l’empresa familiar Oliver Martínez, fill del matrimoni i actual gerent. En aquesta mateixa època entra a treballar a l’empresa Pablo Rodríguez, l’actual director comercial. Amb les noves incorporacions el negoci comença a diversificar-se amb la gestió d’altres residus a l’hora que s’amplia la xarxa comercial abraçant més territori i més volum de negoci.

Gestió de residus industrials i recuperació de palets i fabricació d’embalatges de fusta

En l’actualitat, l’empresa desenvolupa dues línies de negoci: la gestió de residus industrials i la recuperació de palets i la fabricació d’embalatges de fusta. Pel que fa a la primera, des de Transpal ofereixen tot un conjunt de serveis per donar solució a les necessitats de les empreses; depositen els contenidors o compactadores més adequats a les instal·lacions del client, un cop plens els transporten a la seva planta de valorització on classifiquen i reciclen els materials recuperables. En aquest sentit, es tracta de dur a terme la gestió i recuperació dels residus produïts en les empreses per tal que puguin ser re-introduïts de nou en el cicle productiu. Tal com marquen les tendències de la circularitat.

L’altra línia d’activitat consisteix en comprar, vendre i reparar palets usats. També fabriquen palets i embalatges de mesures especials. A les seves instal·lacions es seleccionen els palets per tipus i qualitats per a la seva posterior reintroducció al mercat. Els trencats es reparen per tornar-los a vendre i els molt trencats o irreparables passen a la seva planta de trituració on fan estella per a la seva comercialització en empreses productes de taulers d’aglomerat.

El fet de tenir dues línies de negoci, que es relacionen entre sí, però a l’hora estan diferenciades, poden donar un servei més ampli a les empreses: cobrint, per una banda, les necessitats de gestionar els residus que es generen en qualsevol sistema productiu industrial, logístic o comercial; i per l’altra, subministren els embalatges i palets necessaris per dur a terme les activitats.

Transpal és una planta de valorització, és a dir, tots els fluxos de residus que entren a planta-cartró, plàstic, fusta, vidre, metall, palets, són preparats per a la seva posterior valorització, ja sigui en la mateixa planta o en plantes de tractament especialitzades. En aquest sentit, a les seves instal·lacions donen prioritat a les gestions més sostenibles, segons la jerarquia de gestió de residus.

Transpal: un residu, una solució

Parlar de reciclatge és parlar de futur: “Des de Transpal, creiem fermament que reciclar és imprescindible per aconseguir una societat sostenible. Reciclant, no només evitem produir residus, que anirien a omplir els abocadors -i amb la problemàtica mediambiental que això comporta-, sinó que els convertim en subproductes que tornen al sistema productiu generant riquesa que repercuteix al nostre propi territori”, afirma Oliver Martínez, gerent de Transpal. I afegeix que: “és per això que a Transpal considerem que la gestió de residus no és simplement una solució puntual per donar sortida al rebuig de les empreses, sinó que entenem que és una solució sostenible a la problemàtica mediambiental”.

La transició de les empreses cap a l’economia circular, repte empresarial

Segons Martínez “ens hem adonat, com a societat, que la tendència d’usar i llençar no és viable i que cal un millor ús de recursos per poder mantenir el consum dins de la capacitat sostenible del planeta”. En aquesta línia, el gerent de Transpal conclou dient que “la transició de les empreses cap a l’economia circular requereix importants canvis que afecten a tots els nivells de l’organització. Aquest és un enorme repte empresarial que ens empeny a innovar i fer servir els recursos d’una forma més intel·ligent”.

Un dels objectius que ha realitzat l’empresa per aquest 2020 ha estat millorar la qualitat del servei, ja que des de Transpal consideren que és imprescindible donar una resposta ràpida i eficaç a les necessitats de les empreses. És per això que aposten per incloure els avantatges de les noves tecnologies en totes les àrees de l’empresa, un fet que també contribuirà a reduir la petjada de carboni gràcies a la digitalització.

Lluita contra la covid-19

Transpal es va unir a la lluita contra la covid-19, posant en marxa una campanya solidària en què les empreses que volien participar, podien realitzar una donació reciclant els seus palets. La donació total es va destinar íntegrament a la campanya de donació del Col·legi de Metges de Barcelona a la recaptació de fons i material per lluitar contra la pandèmia.