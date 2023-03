Dones empresàries: Rosa Llucià

Soc la Rosa Llucià, botiguera i joiera. Vaig estudiar Joieria a l’Escola Massana i gemmologia a la universitat. Soc especialitzada en diamants.

Què és per tu ser empresària?

Es pot dir que vaig néixer en una joieria i sempre m’han agradat les joies.

Crec que per tirar endavant un projecte has d’estimar-lo i creure-hi. Està clar que és necessita molta dedicació i portar un negoci sempre porta entrebancs però també satisfaccions.

Un secret perquè una empresa funcioni?

És molt important estar al dia en tot allò relacionat amb el teu sector. Com? Anant a fires, amb moltes hores de dedicació i tenint un bon equip, en el meu cas, gràcies al meu fill Guim, joier; i la Pilar, ho som. Per últim, que és el mes important donar les gràcies els meus clients.

Què fa diferent a la Joieria Rosa Llucià de la resta?

Nosaltres tenim taller propi de joieria, allà fem els nostres dissenys, reciclem i reparem joies. A més a més, tenim diferents dissenyadors de tota Europa com ara Pesavento, Gabriela Styliano, Raive…