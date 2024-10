Diumenge arriba la 46a edició de la Cursa Popular d’Igualada

Diumenge 20 d’octubre arriba a Igualada la 46a edició de la Cursa Popular d’Igualada.

L’esdeveniment, organitzat pel Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada i el Consell Esportiu de l’Anoia, recupera la prova competitiva de 5 km i manté la cursa familiar no competitiva, que enguany tindrà una circuit de 2 km al voltant del Parc Central.

Des de quarts d’onze del matí ja hi haurà moviment al Parc Central, punt de concentració d’aquesta 46a Cursa Popular d’Igualada. A les 10:40h, vint minuts abans de l’inici de la cursa de 5 km, hi haurà un escalfament previ al començament de la prova dinamitzat per l’speaker Jordi Puiggròs. De la mateixa manera, vint minuts abans de l’inici de la cursa familiar de 2 km, que arrencarà a les 12:00h, també hi haurà uns exercicis d’escalfament amb la presència de l’Esmolet i l’Esmoleta.

Patrícia Illa, regidora d’Esports del consistori igualadí, també ha volgut anunciar les novetats d’e guany, que seran els padrins de les dues proves d’aquesta 46a Cursa Popular d’Igualada: per a la cursa de 5 km, el tret de sortida el donarà Pol Makuri, atleta paralímpic igualadí amb una gran trajectòria a l’esquí de fons i les curses de muntanya. Per la prova de 2 km, seran l’Albert Solé i la Cristina Bru, els encarregats d’instruir a la preparació per a la Cursa Popular d’Igualada les xarxes socials aquestes darreres setmanes.

Les entitats i centres educatius de fora d’Igualada, així com els participants individuals, podran recollir el dorsal el dissabte 19 d’octubre al Parc Central d’Igualada, a la carpa del Consell Esportiu de l’Anoia, en horari de 11h a 14h i de 16h a 19h.