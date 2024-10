Clínica Dental Bucal Ker

Autor: Armando Vladimir Ayma medina

La clínica combina professionals amb experiència, tecnologia innovadora i materials d’alta qualitat per garantir els millors resultats. A més, destaca per l’atenció propera i familiar, especialment amb els pacients més joves.

La Clínica Bucal Ker a Igualada combina un enfocament innovador i proper per oferir una salut bucodental integral. Mantenir una bona higiene bucal i no saltar-se les revisions és essencial per prevenir problemes dentals com càries o malalties de les genives. La clínica ofereix tractaments personalitzats, com ortodòncia i implants, per reposar peces dentals perdudes, evitant complicacions com el desplaçament de dents. L’atenció pediàtrica i el seguiment preventiu són claus per mantenir la salut dental de tota la família.

No oblideu que una correcta higiene bucal, que inclou el raspallat, l’ús de fil dental i els esbandits bucals, ajuda a prevenir la càries, la malaltia periodontal i altres problemes bucodentals. La falta de neteja pot provocar la formació de placa bacteriana i tosca dental, que poden derivar en gingivitis o fins i tot en la pèrdua de dents.

Quan es perden peces dentals, és important reposar-les amb pròtesis o implants. No reposar les dents que falten pot tenir conseqüències greus: les dents adjacents poden desplaçar-se, el que pot alterar la mossegada i generar problemes a les articulacions de la mandíbula (ATM). A més, la manca de dents pot afectar l’estètica i dificultar la masticació, la parla i, en general, la qualitat de vida.

La darrera recomanació a fer: és vital no saltar-se les revisions periòdiques amb el dentista. Les revisions permeten detectar problemes de manera precoç i mantenir una salut bucal òptima a llarg termini. El dentista pot assessorar sobre com millorar la higiene bucal i fer tractaments preventius, com neteges professionals, per mantenir les dents i les genives en el millor estat possible.