Dia Mundial de l’Osteoporosi: com millorar la qualitat de vida

El 20 d’octubre se celebra el Dia Mundial de l’Osteoporosi. Aquest esdeveniment, promogut per la Fundació Internacional d’Osteoporosi (IOF, per les seves sigles en anglès), se celebra per crear consciència global sobre la prevenció, el diagnòstic i el tractament d’aquesta malaltia de l’esquelet que afecta principalment les dones, sobretot després de la menopausa.

L’osteoporosi es produeix quan els ossos, que són teixits vius que es regeneren constantment, perden més massa de la que poden reemplaçar. Com a conseqüència, els ossos es debiliten i es trenquen amb facilitat, especialment els del canell, els de la part superior del braç, les vèrtebres i el maluc. L’adopció d’hàbits de vida saludables i certs medicaments poden ajudar a enfortir la massa òssia i reduir el risc de fractures.

Dietètica La Bona Salut: consells i complements per tractar l’osteoporosi i mantenir la qualitat de vida

Des de Dietètica La Bona Salut ens porten consells i una àmplia gamma de productes per a complementar el seu tractament i millorar la nostra qualitat de vida. Els millors suplements naturals per a l’osteoporosi són el calci i la vitamina D: són dos dels nutrients més importants per a les persones que tenen osteoporosi – i és recomanable prendre’ls com a complement -. Les llavors de sèsam també tenen molt calci i van bé per mantenir una bona salut òssia, especialment en dones postmenopàusiques, més propenses a la pèrdua òssia. També és important incorporar l’activitat física a les rutines diàries.

