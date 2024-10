Naturterapias: L’escola de teràpies naturals amb els millors experts al teu servei

Autora: Esther Garcia Miralles

A Naturterapias, no només som l’única escola de formació en teràpies naturals de la comarca, sinó que disposem d’un equip d’experts inigualable que et guiarà en cada pas del teu camí professional.

Treballem des del coneixement i l’amor

Darrere de tot gran projecte hi ha una visió poderosa, i aquesta visió a Naturterapias ve de la mà d’Esther García, directora de l’escola i una referent en el món de les teràpies naturals. L’Esther no només dirigeix l’escola amb dedicació, sinó que la seva experiència en el camp de la sanació natural és clau per formar terapeutes compromesos i amb una comprensió profunda de les teràpies holístiques. Amb anys de trajectòria, el seu enfocament combina la saviesa ancestral amb les tècniques més avançades, assegurant que cada estudiant rebi una formació completa i transformadora. Som l’única escola que fa formació online i presencial al mateix temps, formant bons terapeutes potenciant la interacció entre alumnes d’arreu del món.

“Esther García lidera Naturterapias amb una visió clara: formar els millors terapeutes del futur, amb cor i coneixement.”

El que realment fa única Naturterapias és el seu equip d’experts, un grup de professionals de renom en el camp de les teràpies naturals, compromesos amb l’ensenyament i la transformació dels seus alumnes.

Una formació certificada, avalada pels millors

A Naturterapias no només t’oferim un equip d’experts reconeguts, sinó que també comptem amb certificacions oficials que avalen la qualitat de la nostra formació. Això garanteix que el teu aprenentatge no només serà profund, sinó també reconegut en l’àmbit professional. Les teràpies naturals són cada vegada més sol·licitades, i formar-te a Naturterapias et posicionarà com un professional qualificat i avalat per ANYDA, l’Associació de Teràpies Naturals i Disciplines Associades, que aporta comunitat professional i oportunitats laborals per als nous terapeutes.

Un enfocament basat en valors

El que realment ens distingeix és el nostre enfocament basat en valors. A Naturterapias no només ensenyem tècniques, sinó que formem terapeutes amb una vocació clara: acompanyar i sanar des del respecte, l’empatia i la connexió profunda amb els altres. Els nostres experts no només imparteixen classes, sinó que transmeten la importància de ser terapeutes íntegres, compromesos i amb una visió holística de l’ésser humà.

Un altre valor que ens defineix és la connexió. En moltes escoles, el model híbrid ja és una realitat, però a Naturterapias anem un pas més enllà: facilitem la interacció directa entre alumnes presencials i en línia, quelcom que ens diferencia i que cap altra escola ofereix. Aquesta integració única no només enriqueix l’experiència d’aprenentatge, sinó que crea un entorn col·laboratiu i dinàmic on tots els estudiants, independentment de la seva ubicació, poden compartir coneixements, vivències i perspectives. Aquesta connexió fomenta un creixement personal més profund i obre la porta a col·laboracions amb diferents parts del món, generant uns nivells de satisfacció entre els nostres alumnes que no es troben en cap altre lloc.

“A Naturterapias formaràs part d’una comunitat que no només ensenya, sinó que et transforma des del cor.”

Descobreix la teva vocació a Naturterapias!

Si busques una formació que et posicioni entre els millors terapeutes del futur, Naturterapias és la teva escola. Aquí trobaràs els grans noms del sector, com Josep Guarch, Jordi Cañellas i Esther García, a més de l’oportunitat d’aprendre de figures internacionals com el Dr. José Luis Cabouli. Som l’única escola amb una oferta formativa tan completa i avalada, i estem preparats per acompanyar-te en el teu viatge cap a la sanació i el coneixement profund de les teràpies naturals.

Naturterapias és el lloc on descobriràs el teu veritable potencial com a terapeuta. No deixis escapar aquesta oportunitat d’aprendre dels grans mestres i convertir-te en el professional que sempre has somiat ser. T’esperem!