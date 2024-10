Segona edició de la Fira Singular de Cultura Artesana a Copons

El municipi de Copons acollirà la segona edició de la Fira Singular de Cultura Artesana, un esdeveniment que tindrà lloc demà dissabte 19 d’octubre de 10 h a 20:30 h. Aquesta jornada, organitzada en col·laboració amb l’Ajuntament de Copons i el projecte Anoia en Transició del Consell Comarcal de l’Anoia, tornarà a convertir els carrers del poble en un espai de descoberta per a tots aquells interessats en l’artesania contemporània i de qualitat.

Un total de 22 artesans i artesanes d’ofici exposaran les seves creacions als baixos de les cases del poble, oferint una oportunitat única per conèixer de prop disciplines tan diverses com el treball en cuir, la ceràmica, la joieria, el feltre, la cosmètica natural, i fins i tot l’artesania fotogràfica.

La fira també comptarà amb una exposició titulada “Mans que Teixeixen Cultura” a la Sala Polivalent, on s’exhibiran peces de paper, tèxtil, ceràmica i cistelleria, així com una mostra de titelles de fil.

Activitats participatives per a viure l’artesania

Un dels aspectes més atractius de la Fira Singular són les activitats participatives que permetran als visitants involucrar-se directament amb l’artesania. Des de la creació conjunta d’un tapís a la Plaça de Cal Segura, fins a la possibilitat de formar part d’un joc interactiu amb una escultura tèxtil. A més, Anoia Patrimoni oferirà una ruta cultural guiada per conèixer el passat tèxtil de Copons, amb dos passis, d’11:30 a 12:30 h i de 17:30 a 18:30 h.

Tallers artesans i espai per a famílies

Per als amants del treball manual, la Fira proposa diversos tallers. Cristina Sánchez ensenyarà com fer un petit cistell amb medul·la de rotang, i Maria do Carmo Avila mostrarà el funcionament del teler de baix lliç. Cesc Oliveras, ceramista, impartirà un taller per crear un petit chawan de ceràmica. D’altra banda, els més petits i les seves famílies podran participar en tallers de pell, creació de motlles amb guix o fabricar un mosquetó de plàstic reciclat amb l’Espai Malla.

Un escenari per a la música i la reflexió sobre la ruralitat

La música serà una part important de la jornada, amb tres concerts programats al llarg del dia: “Festina Lente”, “Mimi Robin amb Aniol Petit” i “Sofia Ribeiro”. També es podrà gaudir d’una instal·lació artística als carrers del poble, “L’artesania es mou a l’Anoia”, i d’una exposició fotogràfica analògica d’Iris Muñoz titulada “De mans a mans”.

22 artesans i artesanes i les seves marques als baixos de les cases

Els 22 artesans i artesanes següents són els participants a la fira: Artesania Antònia Martin (Artesania en Cuir), Barrina (Artesania en Feltre), Blanca Makani (Joieria), Boladefang (Ceràmica), Blu Tròpik (Artesania Fotogràfica), Cesc Oliveras (Ceràmica), Clara Rossy Art (Gravat-Escultòric), Desedamas (Estampació Tèxtil), Diogen Disseny (Artesania Multidisciplinar), Drapard. Montseny (Artesania en Feltre), Emiliano Roca Lutier (Lutier), Espai del Vidre (Vitrall), Giravolta (Artesania en Fusta), In Essentia (Cosmètica Natural), La Bicha Creativa (Artesania Tèxtil), Marta Masgoret (Vidre), Naturalfelt (Artesania en Feltre), Nubuckcuir Leather Bags (Complements amb Cuir), Rojo Tierra (Estampació Tèxtil), Rosita Joies (Joieria), Upcycling Bottles (Vidre), Zocaso Bag (Artesania en Pell i Tèxtil).

La Fira Singular de Cultura Artesana vol posar en valor la ruralitat i l’artesania com a eines de transformació cultural i social, oferint una alternativa a la massificació industrial i reivindicant la qualitat, l’autenticitat i la perdurabilitat dels objectes fets a mà. Amb un programa variat i la participació de destacats artesans del territori, la Fira es consolida com una cita obligada per a aquells que volen viure l’artesania d’una manera diferent. Totes les persones interessades poden consultar el programa a artisania.cat.