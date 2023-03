Dones empresàries: Virgínia Almenar Pasies

Soc la Virgínia Almenar Pasies, Tècnica Ortoprotèsica i Farmacèutica. Gerent i Directora d’Ortopèdia Almenar des del 1994. Vicepresidenta de la FETOR (Federación Española de Tècnicos Ortopèdicos). Professora docent en el “Màster d’Ortopèdia per a farmacèutics” de la UB, Facultat de Farmàcia. Inici de l’empresa al 1994 al centre d’Igualada, i a partir del 2008 es va traslladar per ampliar les seves instal·lacions molt a prop de l´Hospital d’Igualada i l’actual CAP Nord.

Com assessoreu a qui us arriba amb un problema sense saber realment el que vol?

Vaig iniciar l’activitat al 1994, i en aquests 29 anys una de les nostres activitats ha estat l’assessorament a les persones sobre alguna necessitat ortoprotètica que tinguin i a persones amb alguna discapacitat. El primer que fem és escoltar-les per entendre la situació que els preocupa i després buscar i oferir una solució a la seva inquietud.

A l’empresa, som un equip de persones qualificades, tècnics ortopèdics i administratius d’atenció al ciutadà als que ens agrada la nostra feina. Per això, dediquem una part del nostre temps a fer formació continuada de cursos per estar al dia de qualsevol novetat en el sector i poder assessorar millor. També hem vist la necessitat de posar en marxa protocols d’actuació precisament per donar la professionalitat necessària en cada cas.

Al llarg d’aquests anys, ens hem especialitzat amb cadascuna d’aquestes seccions. Com a Ortopèdia Tècnica disposem de la qualificació més alta per poder dispensar tot els tipus d’articles dintre de l’ortopèdia, la qual cosa ens diferencia de la resta d’establiments d’ortopèdia que no la disposen. I també som especialistes en calçat ortopèdic fet a mida, una especialitat que no fa tothom i que és molt necessària per un determinat sector de la població.

Com és la teva empresa?

Ortopèdia Almenar està especialitzada en Ortopèdia Tècnica d’articles ortopèdics fets a mida i articles amb adaptació. I així, treballem en les seccions de Plantilles ortopèdiques personalitzades, Atenció a la dona, Pediatria, articles per l´Esport i lesions esportives, Calçat a mida, Ajudes tècniques per la gent gran, Ajudes per la mobilitat, Ortesis i Pròtesis, i som una empresa amiga de la gent gran.

En l’actualitat, hem incorporat les noves tecnologies de disseny 3D i instaurant també les impressions 3D, proporcionant un ventall de fèrules innovadores i cent per cent personalitzades amb dissenys i colors a escollir.

Treballeu per professionals o pel consumidor final?

Ortopèdia Almenar té com a client final el pacient. El metge prescriu una recepta al pacient i aquest va a l’ortopèdia a buscar-la. Nosaltres dispensem directament a la persona que necessita l’article, però treballem si és el cas, amb estreta col·laboració amb els professionals mèdics prescriptors, infermeria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, en els casos que sigui necessari una opinió multidisciplinar per concretar més cada cas.