Diumenge comencen els actes de la Festa Major de Maians

Ja és aquí la Festa Major de Maians que, malgrat que concentra la major part de la seva activitat el cap de setmana vinent, engega aquest diumenge 24 de novembre amb una caminada pel terme de Maians.

L’activitat està convocada a les 10 h del matí amb sortida a la plaça de l’Era, i es farà un recorregut circular que passarà per Can Casals, a on es durà a terme una explicació dels orígens a càrrec de Lurdes Vives; se seguirà pel Torrent de la Torra i després es farà una parada a la caseta del Còdol a on Josep Rius farà una explicació de la zona. Després de la parada, se seguirà per les vinyes del Celler Grau i Grau, seguidament es passarà per la Barraca del Pere Ferrer i es retornarà al Centre de Maians passant pel pont antic del camí de Maians i pel Viver de Can Còdol.

La ruta, que és d’uns quatre quilòmetres aproximadament, presenta algun tram amb certa dificultat que només és accessible caminant, tot i que es pot accedir amb vehicle als dos punts a on el grup s’aturarà a fer les dues explicacions. Es pot fer un donatiu voluntari a partir de 10 € en solidaritat amb el País Valencià.

El cap de setmana vinent, se celebrarà dissabte una sortida amb bicicleta, diversos partits de futbol a la tarda, un sopar de Festa Major al vespre, i “Nit Jove”, precedit del Bingo solidari amb la Marató. L’endemà diumenge 1 de desembre, es durà a terme la Missa de Festa Major i l’exposició dels noranta anys del Centre Agrícola Recreatiu