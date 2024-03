Dissabte 16 de març Poble Actiu organitza una jornada sobre el dret a l’habitatge

El grup municipalista Poble Actiu considera urgent fer una anàlisi amb experts per poder emprendre accions a favor del dret a l’habitatge.

“Passejar pel carrer de la Soledat i veure edificis sencers amb les persianes avall i empolsinades, amb un aire de fer molts anys que no tiren amunt, seguir pel carrer dels Esquiladors, el carrer Nou, carrer de l’Argent, Sant Simplici, Passeig de les Cabres, per no dir la Rambla Nova, el carrer de Sant Agustí… no acabaríem si els haguéssim de dir tots. El mateix passa en edificis de barris més nous de la ciutat on potser la pol·lució no ha deixat la pàtina de carbó a les persianes, però igualment el desús es fa evident i clama un desequilibri que afecta al dret més fonamental, que és el de poder tenir un sostre per viure” ha manifestat Elisabet Farrés, regidora de Poble Actiu.

El regidor Pau Ortínez ha afegit: “El lema de la jornada és: 1175 pisos buits, tenim dret a viure a Igualada”. Fa temps que això preocupa als igualadins, per diferents motius. Primer de tot, pel vertiginós despoblament que sofreix el casc antic, seguit per la dificultat que suposa buscar un pis per llogar a la ciutat, tant per als joves, com per als estudiants i treballadors, i encara un tercer motiu, hi ha necessitat de plantejar nova construcció havent-hi tants pisos buits?”.

Segons la regidora Rosa Perelló: ”La manca d’habitatge social i de lloguer comporta un augment de desnonaments i condemna a persones i famílies a viure en la precarietat permanent. Per tot això que exposem i per molts altres motius que coneixerem, proposem una jornada per a treballar el tema de l’habitatge, una jornada per reivindicar la necessitat de polítiques actives per garantir el dret a l’habitatge”.

A les 10:00h del matí a l’Espai Cívic Centre

La jornada estarà estructurada en dues activitats diferents. A les 10 del matí, a l’espai cívic centre hi haurà un primer bloc on després d’una petita diagnosi per situar-nos en el moment present a la ciutat, es presentarà una taula amb testimonis de diferents problemàtiques entorn a l’habitatge a la ciutat. Comptarem amb una persona que està en procés de desnonament, una estudiant de la universitat que han vingut de fora i han hagut de buscar allotjament, una jove que ens explicarà les oportunitats que hi ha d’independitzar-se, l’especulació amb els lloguers d’habitacions… comptarem també amb un representant de Càritas que ens situarà en les necessitats més urgents en el present d’aquesta entitat en matèria d’habitatge.

A les 12 del migdia, al mateix espai, es presentarà un segon bloc, de propostes i solucions. S’iniciarà amb una breu xerrada de Núria Comerma representant del Sindicat de Llogateres. Seguidament s’iniciarà una taula amb un representant d’un projecte de masoveria, una representant de la taula d’habitatge d’Igualada creada per igualada acull, Càritas i Creu Roja, i una representant de la cooperativa d’habitatge d’Igualada: la torreta.

A les 8 del vespre, l’espectacle TRAÇ – Espai habitable al local de Xauxa. És un espectacle de Montse Pelfort i Marina Tomás, sobre la precarietat de l’habitatge i les expectatives generacionals. Coincidint amb la campanya omplim els teatres, Poble Actiu veu interessant cloure la jornada amb aquest espectacle de crítica i reflexió agredolça on la protagonista es debat entre els temes que s’hauran tractat a la jornada.