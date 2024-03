Capellades inicia una nova Escola de Salut

C

La primera de les 6 propostes serà aquest divendres 15 de març sota el títol de "Em jubilo... i ara què?".

El CAP de Capellades impulsa la primera edició de l’Escola de Salut amb l’objectiu de promoure la salut i el benestar de la població a través de 6 sessions sobre diverses temàtiques de salut. Són activitats obertes a tots els capelladins i capelladines, sense límit d ‘edat, que es faran a Cal Ponet, pels matins, d’11.15 a 12h.

Les Escoles de Salut són una intervenció comunitària liderada pels equips d’atenció primària (EAP), els continguts de les quals es treballen estretament amb altres institucions i entitats municipals, entre les quals hi ha ajuntaments, associacions de veïns, biblioteques, casals de persones grans, serveis socials o centres cívics. El disseny i la intervenció s’adapten a les característiques i necessitats de cada població.

La primera d’aquestes 6 propostes serà aquest divendres 15 de març. El referent del CAP Capellades de benestar emocional proposa parlar sobre “Em jubilo… i ara què?”.

La propera trobada serà el divendres 5 d’abril, amb les infermeres donant pautes sobre “ Farmaciola bàsica a la llar”. El mateix abril, el divendres 19, també les infermeres parlaran sobre “El fum dels NO fumadors” i el 10 de maig sobre “Com afrontar la calor a l’estiu”. La proposta d’aquestes trobades és també anar coneixent els diferents perfils professionals del CAP Capellades. Per això el divendres 24 de maig el fisioterapeuta tractarà sobre “Qui cuida al cuidador?” i el 14 de juny per tancar aquesta primera escola la treballadora social presentarà “Discapacitat i dependència”.

En aquest sentit, la regidora de Salut, Sònia Buades, valora en positiu aquestes xerrades “que serviran per posar en valor la feina dels professionals de CAP, fora del seu espai habitual. A més a més serà fàcil trobar que ens interessi alguna d’aquestes xerrades ja que són sobre les coses corrents de la vida”.