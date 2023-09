Dia Internacional del Taekwondo: molt més que un esport

El taekwondo és una art marcial d’origen coreà. Destaca per la varietat i l’espectacularitat de les seves tècniques de puntada, i actualment és una de les arts marcials més conegudes i practicades arreu del món. És el segon esport mundial quant a nombre de federats i compta amb més de 60 Federacions Nacionals, així com centenars de federacions regionals.

Els estudis demostren que el taekwondo pot contribuir de manera significativa al teu desenvolupament personal. Aquesta disciplina t’ofereix beneficis increïbles en el teu benestar personal i t’ajuda a aconseguir metes que abans creies impossibles.

A diferència d’altres disciplines, el taekwondo està especialment dissenyat per a un ràpid desenvolupament físic, mental i emocional, a més de brindar un entrenament complet per a tot el cos. Practicar taekwondo és una eina única per a motivar als petits i adolescents a seguir el seu camí i convertir-se en persones fortes i saludables.

El taekwondo permetrà als adolescents sentir-se més confiats i concentrats, proporciona una gran disciplina i concentració, i els permet millorar la seva resistència, flexibilitat i coordinació muscular. Al mateix temps, els adolescents aprendran a superar-se a si mateixos, amb objectius clars, la qual cosa els atorgarà un major rendiment i acompliment. Aprendre taekwondo no solament els facilitarà un entrenament corporal, sinó també un entrenament mental, la qual cosa els permetrà enfrontar els reptes de la vida diària d'una manera efectiva. D'aquesta manera, el taekwondo els brinda l'oportunitat de millorar les seves habilitats per a fer front a l'adversitat i aprofitar les oportunitats. professors titulats oficialment i especialistes en pedagogia per ajudar al desenvolupament psicològic dels infants a través de la pràctica del Taekwondo. El Centre GUI és una entitat esportiva reconeguda per la Federació Espanyola i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Si creus que al teu fill o filla li pot agradar la pràctica del Taekwondo confia en el Centre GUI d'Igualada, pioner en arts marcials per a totes les edats i compromès amb els valors de l'esport. Centre GUI compta amb

