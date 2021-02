Detingut després de xocar amb tres vehicles aparcats i donar-se a la fuga

Dissabte de matinada, la Policia Local de Vilanova del Camí va detenir un jove després d’una sorprenent persecució per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit i desobediència a l’autoritat. Els Mossos d’Esquadra va intervenir també per donar recolzament als agents vilanovins. L’home no només s’havia saltat el toc de queda, sinó que conduïa completament ebri. A més no tenia cap punt al carnet de conduir.

Els fets van passar al voltant de la una, a la plaça Vilarrubias. Els veïns van alertar la Policia Local d’un conductor que estava derrapant perillosament a la zona i que va acabar colisionant amb els vehicles aparcats a l’entorn.

Una patrulla de la Policia Local va intentar aturar-lo, però el conductor es va donar a la fuga en direcció a la zona de Can Titó. A l’alçada del safareig va tornar a derrapar amb el vehicle i va fer bona part del trajecte del pont marxa enrere.

Finalment va abandonar el vehicle a la zona de les barbacoes, al Parc Fluvial, i la persecució va continuar a peu fins al carrer Alfons XIII, on l’home va ser detingut pels agents.

A part dels importants desperfectes en els tres cotxes aparcats, el conductor també va ocasionar danys en el mur de la plaça Vilarrubias.