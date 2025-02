Els cupaires presenten demà la seva proposta pel barri del Rec

Poble Actiu organitza aquest dissabte, 8 de febrer, a les 11.00 h, una taula rodona a l’Auditori del Museu de la Pell per reflexionar sobre el futur urbanístic del barri del Rec en el marc del cicle REC.365. L’acte comptarà amb la participació d’arquitectes que van intervenir en la consulta de projectes per a aquest barri, de l’any 2017, i que van ser seleccionats per proposar solucions a la transformació urbanística d’aquesta zona de la ciutat. Els assistents podran conèixer de primera mà alguns dels projectes que es van presentar i com els seus autors van imaginar un barri més viu i integrat a la ciutat.

La candidatura municipalista ha explicat que aquest acte també vol ser un espai per exigir respostes i reclamar que el futur del Rec es decideixi amb transparència i participació. L’acte està organitzat per Poble Actiu i és el darrer del cicle REC.365, que busca fomentar el diàleg i la implicació ciutadana en el futur desenvolupament d’un dels barris més icònics de la ciutat.

Altre cop el POUM

L’any 2017, l’Ajuntament va dur a terme una consulta per imaginar el futur del barri del Rec, a la qual es van presentar prop de 50 propostes de diferents despatxos d’arquitectura i urbanisme. En aquell moment, es van seleccionar diversos projectes guanyadors, però mai es van fer públics ni es van implementar, tot i que l’Ajuntament va afirmar que preveia exposar-los d’una forma més permanent. La manca de transparència i el cost elevat del procés van ser motiu de crítica, “ja que l’Ajuntament, encapçalat per Marc Castells, es va gastar més de 120.000 € en aquest concurs. Encara avui el govern municipal no ha donat explicacions sobre els resultats d’aquest procés ni ha permès un debat públic sobre la seva implementació”, diuen des de la formació.

Poble Actiu considera que el POUM actual, creat el 1986, està obsolet, no respon de manera planificada a les necessitats actuals i no fa front al repte de la transformació urbanística que el barri del Rec necessita.