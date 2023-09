Comencen a Masquefa les obres de pacificació del carrer Major entre el carrer Xic de l’Anyé i la plaça de la Vila

Avui dimarts 5 de setembre hi haurà una reunió amb el veïnat, a les 17 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Masquefa

Dilluns 4 de setembre es van iniciar els treballs de remodelació del carrer Major. L’objectiu és pacificar el trànsit de vehicles en aquesta via. S’actuarà entre el carrer Xic de l’Anyé i la plaça de la Vila. Així, aquest tram restarà tallat fins que s’acabin les obres. S’habilitarà un pas alternatiu en sentit Piera al carrer de Sant Antoni i properament pel carrer Bonavista.

Per tal d’informar el veïnat del pla d’obres i resoldre els dubtes que calguin, l’Ajuntament de Masquefa ha convocat una reunió oberta el dimarts 5 de setembre, a les 17 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. També, les persones que vulguin estar al dia del desenvolupament de les obres poden donar-se d’alta al canal de difusió via WhatsApp de l’Ajuntament, enviant la paraula “ALTA” al 678 001 611.

L’Ajuntament prega comprensió i demana disculpes per les molèsties que es puguin ocasionar. Per qualsevol dubte es pot contactar amb el consistori trucant al 93 772 50 30, o per correu electrònic a masquefa@masquefa.cat.