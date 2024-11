Clara derrota de l’IHC al Palau Blaugrana (5-1)

Resultats del Partit

Barça vs Igualada Rigat HC OK Lliga Masculina Barça 5 – 1 Igualada Rigat HC

L’Igualada Rigat va perdre el seu partit de la sisena jornada de l’OkLiga 2024/25 a la pista del líder de la competició, el Barça, per un resultat final de 5-1. Els de Marc Muntané van disposar de moltes opcions per posar-se per davant, especialment a la primera meitat, però la manca d’encert de cara a porteria va condemnar els arlequinats a una dels pavellons més difícils de la lliga.

El partit va tenir un lleuger domini arlequinat durant pràcticament tota la primera meitat, amb múltiples ocasions clares pels igualadins que no van saber transformar davant el porter blaugrana, Carles Grau. Al minut deu de la primera meitat i després d’una d’aquestes accions que l’Igualada Rigat no va aconseguir culminar, el Barça va muntar un contraatac que Ignacio Alabrt va acabar rematant al fons de la porteria per fer l’1-0.

Al tram final de la primera part, Marc Grau va aconseguir fer el segon després d’una triple aturada de Guillem Torrents. I només començar la segona meitat va caure el tercer gol local, obra de Ferran Font. L’Igualada Rigat va seguir lluitant, sense perdre-li la cara al partit en cap moment, i a falta de 14:13 va poder trobar el gol d’un insistent Marc Carol que, més que de l’honor, tornava a ficar als igualadins dins del partit.

Els arlequinats van tornar a perdonar davant un excels Carles Grau sota pals, i malgrat Guillem Torrents va fer un autèntic partidàs a l’altra porteria no va poder evitar dos gols més del Barça, un de Pablo Álvarez i un altre de Marc Grau, als darrers instants de partit quan l’Igualada ja estava totalment bolcat a l’atac. Amb la derrota i els resultats de la jornada, l’Igualada Rigat es manté a la desena posició de la taula classificatòria.

Ara té per davant dues jornades clau en menys d’una setmana: dimecres a les 21h visiten la pista del Patí Vic, una de les pistes que més complicada està resultant en aquest tram inicial de temporada. Els de Marc Muntané necessiten, doncs, tornar a sumar per seguir allunyant-se de la zona baixa de la taula.