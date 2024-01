Carnisseria Gual i Tallers Marcel Claramunt reben els Premis Nacionals de Comerç

Publicitat

El Govern de la Generalitat va guardonar ahir dijous al vespre els comerços igualadins Carnisseria Gual i Tallers Marcel Claramunt amb motiu dels 150 i 100 anys, respectivament, de la seva fundació, en els Premis Nacionals de Comerç 2022. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, van lliurar els guardons. També hi va assistir l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, i el regidor de Comerç, Jordi Marcé.

Els Premis Nacionals de Comerç de la Generalitat de Catalunya tenen com a objectiu distingir les persones físiques o jurídiques amb establiment operatiu a Catalunya, les entitats de l’àmbit del comerç que les representen a nivell territorial o sectorial i els ens públics que hagin destacat per la seva iniciativa comercial i que, per la seva trajectòria, la seva innovació i adaptabilitat, contribueixen de manera més rellevant al prestigi del comerç, particularment del comerç urbà de proximitat.

D’altra banda, s’escau, com és el cas esmentat dels dos comerços igualadins, donar un tractament diferenciat dels premis als establiments comercials amb 100 i més anys i 150 anys o més d’història, atès que el seu objectiu específic és distingir els establiments i mercats municipals en actiu, que al llarg de cent o més anys han ofert un servei de qualitat i personalitzat als seus clients, tot adaptant-se als canvis en les necessitats de compra de la ciutadania que s’han anat produint al llarg de la seva trajectòria professional.

L’acte es va celebrar a l’Auditori del Palau de la Generalitat i va comptar amb 21 establiments centenaris i 7amb cent cinquanta anys o més d’història. Aragonès ha fet menció a tot el que han viscut així com l’evolució que han viscut aquestes establiments, afegint que “la continuïtat del comerç ha estat possible gràcies a l’esforç de moltes generacions” .

El President de la Generalitat ha reivindicat la importància el comerç local afirmant que “ no és només fer una feina, és tenir una vocació, un ofici, i una voluntat de perseverança en moments que a vegades són realment difícils i complexos” posant de relleu la cultura de l’esforç, una cultura que com ha afirmat “hem de transmetre a les futures generacions, no només de comerciants i de qui treballi o regenti establiments, sinó del conjunt de la societat” a més ha afegit que els comerciants són “testimoni viu de la història del nostre país i del futur del nostre país”.

Per la seva part, el conseller d’Empresa i Treball ha felicitat tots els premiats, ha ressaltat que el sector del comerç és “vital per l’economia del país” i ha remarcat la importància dels valors que caracteritzen el model català de comerç, dels que n’ha destacat “la vinculació amb l’entorn, la capacitat d’adaptació, la proximitat i el compromís amb la sostenibilitat i amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes”. En aquest sentit, ha recordat que el Govern treballa per transformar el país en clau verda i social i que “en el món del comerç també es construeix una Catalunya més feminista (i per tant més justa), també es combat el canvi climàtic, també es construeix una Catalunya més verda i més eficient en l’ús dels recursos”. Així mateix, el conseller Torrent ha refermat el compromís del Govern per estar al costat del sector i potenciar la seva competitivitat, per així continuar defensant “un comerç ple d’activitat i interacció amb la societat, sense persianes abaixades, donant vida a pobles i ciutats”.

