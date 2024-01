Impulsem-Junts crea una llista de 30 demandes per a l’Anoia en els pressupostos de la Generalitat

Publicitat

La formació política Impulsem –amb forta implantació a Igualada i l’Anoia- i Junts per Catalunya a la vegueria Penedès han presentat les línies bàsiques del document que han lliurat al grup parlamentari de JxC amb les principals propostes i demandes per abordar la negociació amb el Govern per a l’aprovació del pressupost de la Generalitat de Catalunya per aquest any.

Es tracta de més d’un centenar de reivindicacions estratègiques per a la millora del territori i la qualitat de vida de la ciutadania de la vegueria Penedès i que se sustenta en tres pilars fonamentals: els serveis a les persones, la gestió de l’aigua i la mobilitat.

En el cas de l’Anoia, es tracta de 30 demandes en total, amb Santa Maria de Miralles (6) i Vallbona (5) com a municipis que n’acullen més. També n’hi ha per Igualada (4), Cabrera (3), la Torre de Claramunt (2), Calonge de Segarra (2), La Llacuna (2) i, amb una, Vilanova del Camí, Castellfollit de Riubregós, els Hostalets de Pierola, Calaf, Sant Pere Sallavinera i Montmaneu.

El president del Consell Comarcal de l’Anoia i regidor als Hostalets, Jordi Parcerisas, present a la presentació, explicava que “a l’Anoia quasi el 15% de la població viu a urbanitzacions i això complica encara més l’accés als serveis. Volem desplegar un bon projecte pel nostre territori, amb una millor gestió forestal i mediambiental, ser pioners en la generació de nous recursos per a la nostra agricultura, o impulsant les comunitats energètiques”.

La millora de l’eficiència i la gestió de l’aigua ha esdevingut un assumpte cabdal en les polítiques públiques i es considera urgent avançar amb celeritat l’any vinent en projectes com la dessalinitzadora del Foix i l’impuls dels projectes d’abastament i de la xarxa en diferents municipis de l’Anoia. Pel que fa a la mobilitat, hi ha molt interès en reforçar la connectivitat interna amb transport públic dins de la Vegueria a través d’Igualada amb Vilafranca i Vilanova, i també amb Barcelona.

Una de les darreres qüestions que es consideren fonamentals és el desplegament real de les delegacions del govern al Penedès, dotant-les de la infraestructura tècnica i els recursos materials.

LES DEMANDES D’IMPULSEM-JUNTS A L’ANOIA

Ampliació edifici i modernització Milà i Fontanals Igualada

Ampliació línia LTM i LTB bus urbà Igualada

Millores accessibilitat i modernització del CAP urbà Igualada

Ampliació campus universitari Pla de la Massa Igualada

Ampliació escola Pompeu Fabra Vilanova

Millora dels vorals de la C-244 a Ca l’Anton Torre Clar.

Planta de biomassa per a la gestió forestal Torre Clar.

Connexió del municipi a la xarxa Ter-Llobregat Calonge Seg.

Subvencions per a la millora de camins Calonge Seg.

Asfaltar Camí Castellfollit-Ferran Castellfollit Riub.

Planta de biomassa per a la gestió forestal Hostalets Pierola

Planta de biomassa per a la gestió forestal La Llacuna

Subvencions per a la millora de camins municipals La Llacuna

Residència de la Tercera Edat Calaf

Projecte d’Abastament d’aigua potable Cabrera

Construcció del centre d’educació primària i infantil Cabrera

Construcció de l’estació depuradora d’aigües Cabrera

Projecte d’Abastament d’aigua potable Sant Pere Sallavinera

Projecte d’Abastament d’aigua potable Montmaneu

Millores xarxa de distribució aigua potable Sta. M.Miralles

Infraestructures per de serveis municipals Sta. M.Miralles

Rehabilitació patrimoni cultural Sta. M.Miralles

Millores infraestructures viàries Sta. M.Miralles

Infraestructures protecció civil Sta. M.Miralles

Inversions béns naturals (riera) Sta. M.Miralles

Variant B224 Vallbona

Desdoblament c-15 Vallbona

Supressió cargoles i construcció nou SES Vallbona

Ampliació CEIP Vallbona

Ampliació Llar infants Vallbona

