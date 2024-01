Comencen les festes gremials de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada celebrant el seu 202è aniversari

Publicitat

Finides les festes de Nadal i havent encetat un any nou, l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada es disposa un cop més a celebrar les festes gremials, que enguany ja realitzaran el 202è aniversari. Des de l’entitat ja fa mesos que es treballa amb il·lusió per continuar oferint a la ciutat aquesta festivitat, arrelada i estimada.

Avui, divendres 12 de gener, el tradicional repic de campanes des de la Basílica de Santa Maria i el llançament dels morterets anunciaran el tret de sortida de les festes. A les 8 del vespre i al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Igualada es presentaran oficialment, així com es proclamaran els nous banderers, la pubilla i les dames d’honor. Enguany, aquest honor correspon al Sr. Cinto Vives i Díaz com a portador de la bandera petita, i a la Sra. Carme Minguet i Carrera, com a portadora de la bandera gran. La pubilla serà la Berta Alegre i Tort, acompanyada de les seves dames d’honor: Ainhoa Olier i Jiménez i Mariona Robert i Vich. La proclamació dels nous protagonistes anirà acompanyada de la conferència que ens oferirà l’economista igualadí Joaquim Solé i Vilanova.

Dimecres 17 de gener a les 11h del matí tindrà lloc el solemne ofici en honor a Sant Antoni Abat presidit i predicat per Mn.Josep Massana, rector de la parròquia de la Soledat i concelebrat pels rectors de la vila i superiors de les comunitats religioses. D’altra banda, també es realitzarà la típica benedicció de panets. Participaran a l’ofici amb els seus cants, una representació del cor Exaudio, dirigit per Josep Miquel Mindan i acompanyats per l’orgue, de les mans de Pol Requesens, els quals a l’acabar interpretaran els goigs de Sant Antoni. En acabar l’ofici, es retornaran les banderes als seus respectius domicilis acompanyades de tota la comitiva gremial, així com dels trabucaires Els Voladors, la Banda de Música d’Igualada i dels balls que oferirà la colla del Ball de Bastons d’Igualada.

Les festes gremials aniran seguides de la cercavila nocturna que tindrà lloc el dissabte 20 de gener i dels típics Tres Tombs, que es celebraran l’endemà diumenge 21 de gener.

Presentació de les festes gremials 2024

Aquest dimecres el regidor d’Entitats, Miquel Vives, acompanyat de la presidenta de l’Antic Gremi de Traginers, Montse Argelich i del seu vicepresident, Gerard Paradell, han presentat les Festes Gremials de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada.

Vives ha destacat que aquestes són “unes festes molt estimades pels Igualadins i igualadines ja que connecten amb passat traginer de la ciutat que forma part de l’essència igualadina”.

Montserrat Argelich ha explicat els principals actes de la festa, que enguany incorpora novetats bàsicament organitzatives i tècniques. Argelich, abans d’entrar en detall ha remarcat que, un any més, la festa “tindrà un seguiment especial del benestar animal, que és el protagonista de la festa, amb un control exhaustiu veterinari de tots els participants”.

Gerard Paradell ha destacat que els Tres Tombs d’aquest any tindran algunes novetats com un carro carregat de paper, en homenatge a una de les indústries importantíssimes de la comarca, una carreta d’eines antigues i un carro de caixes que se sumaran als participants de la festa. Paradell, ha remarcat també que “el principal objectiu de la festa és aconseguir transmetre l’estima per aquest antic ofici i pels cavalls als més joves i que siguin el relleu per a la celebració”.

Inscripcions

Com a novetat important d’enguany, per participar en els Tres Tombs d’Igualada i/o a la cercavila nocturna la inscripció prèvia serà obligatòria, en compliment de la “Guia d’actuació pel bon funcionament dels Tres Tombs i altres concentracions amb èquids de naturalesa similar a Catalunya”, de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya. La inscripció caldrà realitzar-la amb antelació emplenant el formulari que trobareu a l’enllaç de la web de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada: https://gremitraginersigualada.org/pau-pla-dautoproteccio-tres-tombs-igualada-i-benestar-animal/

