Carlos López debuta a la banqueta blava amb un empat a Manresa

CE MANRESA 2

CF IGUALADA 2

L’arribada del clàssic de la Catalunya Central es jugava entre dos conjunts que arribaven amb dinàmiques molt diferents. Els locals arribaven amb resultats molt positius, i en canvi, els blaus volien capgirar una situació delicada. No obstant, ja se sap que durant els noranta minuts, qualsevol cosa pot succeir. A la banqueta igualadina hi debutava l’entrenador Carlos López, que volia iniciar la segona volta del CF Igualada amb un resultat positiu. Es tractava d’una visita molt complicada, però amb la confiança que caracteritza als anoiencs.

El duel va començar amb bones sensacions de pressió, per part dels visitants, però en la primera badada defensiva, els manresans s’avançaven en el marcador. Es posava coll amunt i el gol va fer mal als jugadors blaus, que veien com anaven a remolc.

Amb el pas dels minuts, l’Igualada va tornar a agafar-li la cara al partit i, al minut 22, Genís robava dins l’àrea per assistir a Sergio, que empatava l’enfrontament. Des d’aquell moment, El Congost seria escenari d’un cara a cara vibrant, on els dos equips van tenir les seves ocasions, però es va arribar al descans amb l’un a un.

L’inici de la segona meitat va ser molt semblant al de la primera, amb un Manresa amb control de pilota intentava superar les línies de pressió blaves. El conjunt de López atacava directe i inquietava la porteria de Vito. Així va ser com, al minut 58, en una passada a l’espai d’Eppy, Genís empalava la pilota al fons de la xarxa, avançant als igualadins.

Amb el pas dels minuts, el Manresa s’anava bolcant a l’àrea visitant, aconseguint el segon gol de l’empat, al minut 70. Quedava molt enfrontament i estava tot obert. En els darrers minuts, ambdós equips van tenir les seves opcions, però la falta d’encert, va deixar l’empat a dos al marcador final.

L’equip igualadí se situa amb 11 punts a la classificació i diumenge vinent rebran al Valls, a Les Comes.