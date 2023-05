Caravaning

Caravàning significa llibertat. També aventura. Poder desplaçar-se amb la “pròpia” casa i anar gairebé a qualsevol lloc, tant en àmbits urbans com en plena natura. Hi ha una munió de certàmens del sector on s’exposen les caravanes tradicionals i les autocaravanes, arribant a ser vehicles 4×4, camperitzats per a l’aventura off road. També s’exposen gran quantitat d’accessoris i equipaments per fer les experiències més diverses amb el confort i les exigències que s’hi vulguin demanar.

També els càmpings han evolucionat molt. Des d’alguns on simplement hi ha una superfície amb pocs serveis, espais habilitats per les administracions per qüestions mediambientals, tractament d’aigües negres, serveis d’escombraries, fins als anomenats Glamping, amb estàndards assimilats dels hotels, fins i tot hi ha qui ha fet de la caravana un espai on viure tot l’any. Alguns de forma gairebé permanent, accedint a parcel·les on tenen serveis d’aigua i electricitat. D’altres que, per motius professionals o de lleure, es desplacen per grans territoris accedint a espais restringits, on la seguretat és l’element essencial. La mobilitat és la característica i l’essència d’aquesta activitat. La capacitat de cercar nous horitzons, d’establir-se on es cregui convenient i de tenir veïnatges canviants.

Va des de especialistes en desenvolupar espais per necessitats específiques, on el preu és una conseqüència de les demandes decoratives i funcionals, fins a grans marques que elaboren vehicles en sèrie, agrupats en gammes i volums, que es renoven periòdicament.

Gairebé tots els automòbils són capaços d’arrossegar les caravanes del mercat, però és aconsellable que tinguin la suficient potència del motor i una bona suspensió per poder suportar els moviments de la llança i el balanceig en cas de vents laterals. D’ací que hi hagi una tendència a vehicles integrats – les autocaravanes – que són adaptacions de plataformes de vehicles, especialment furgonetes i camions.

Pel que fa a les autocaravanes el permís de conducció ve condicionat per la plataforma (que sigui o no un camió). I en cas de les caravanes els requisits legals no són complicats, però és convenient fer alguna pràctica de conducció amb remolc, especialment quan es preveu que s’hauran de fer maniobres amb el vehicle. Les maniobres una vegada la caravana s’ha desenganxat solen fer-se a mà i estan a l’abast de qualsevol persona.

S’intenta mantenir l’ambient familiar i estar “com a casa” durant els desplaçaments. Apropar-se a la natura i les destinacions sense malmetre l’entorn, conservant la proximitat relacional i no haver de fer l’equipatge en cada desplaçament i transportar aquells estris i accessoris per fer més plaent l’estada.

Per als que tenen caravanes i autocaravanes en propietat, hi ha molts accessoris, miralls retrovisors, alerons, tendals, taules, cadires, que permeten personalitzar tant els espais com els elements de seguretat.

Molt adequat per a grups de persones, o famílies que, per motius professionals o lúdics, hagin de moure’s amb freqüència. Així no hi ha barreres per poden desplaçar-se, conèixer i visitar llocs que no serien possibles d’altra forma. Un món que combina aventura, confort i seguretat. Una experiència que s’ha anat consolidant al llarg dels anys i on avui hi ha manta quantitat de bons professionals que poden resoldre qualsevol problema que es pugui plantejar.

Hi ha clubs d’auto-caravanes, nacionals i internacionals. La tecnologia permet conèixer de bell antuvi els serveis que s’ofereixen en els llocs d’acampada o el potencial i disponibilitat de vehicles de lloguer i les seves condicions.